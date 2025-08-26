A tomar precauciones en esta zona de Estados Unidos, ciudadanos y extranjeros: con vientos que alcanzaron casi 100 millas por hora, se registró hace unas horas una intensa tormenta de arena en Phoenix, que afectó a miles de personas al dejarlas sin suministro eléctrico.

Tras estos fuertes vientos, también se reportaron más de 200 vuelos retrasados y las condiciones en las vías fueron catalogadas como peligrosas y potencialmente mortales, esto tal como informaron las autoridades. En esta nota, todo sobre este preocupante hecho en Arizona, EE. UU.

Imponente tormenta de arena cubre Phoenix, Arizona, y deja a miles sin electricidad

Medios internacionales y algunos videos compartidos en las redes sociales, evidenciaron la poderosa tormenta de arena que azotó el área metropolitana de Phoenix, Arizona, el lunes 25 de agosto, generando cortes de energía que afectaron a miles de habitantes, la suspensión temporal de vuelos y graves riesgos en las principales vías de la ciudad.

Vale resaltar que este fenómeno, común durante la temporada de monzones en Arizona, se llevó a cabo por las intensas ráfagas de viento y densas nubes de polvo que activaron las alertas entre las autoridades y la comunidad.

En un video que compartió un testigo se vio el avance de la tormenta sobre una vivienda en Arizona, mostrando cómo el entorno se transformó rápidamente en un denso muro de polvo y arena y, de esa forma, cómo la tormenta se apoderaba poco a poco de la zona. Las imágenes evidenciaron la magnitud del evento y su impacto local.

¿Qué originó este fenómeno en Arizona? Esto dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix

Según el pronunciamiento del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix, el fenómeno se produjo debido al colapso de tormentas eléctricas acompañadas de fuertes vientos, que ya son comunes en la época de lluvias en esta zona en específico.

"Phoenix ha estado más seco de lo habitual durante el verano, mientras áreas del sureste y centro-norte del estado han recibido algo más de lluvia, pero eso es típico para un monzón, suele ser muy irregular", declaró el meteorólogo Mark O’Malley a la prensa.