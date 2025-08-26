Recientemente, un grupo de 25 inmigrantes originarios de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, quienes trabajaban como obreros de construcción en Estados Unidos, fueron arrestados por agentes de inmigración en dos zonas específicas de la carretera estatal en Pennsylvania.

Vale precisar que estos trabajadores se encontraban en camino hacia sus labores cuando fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las sorpresivas redadas. En esta nota de Líbero, todos los detalles al respecto y cuál es la situación de cada uno de ellos.

Arrestan a 25 albañiles mexicanos y centroamericanos en este estado tras redadas

'Telemundo' y otros medios internacionales difundieron información importante sobre el primer arresto que se registró a las 7:00 a. m. (hora del Este) en Pennsylvania, esto luego que un oficial de policía estatal detuviera un vehículo y solicitara la identificación del conductor y sus acompañantes.

Tras la presentación de aquellos documentos, los agentes de inmigración decidieron intervenir y arrestar a 22 personas provenientes de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, dejando en libertad a un único trabajador, el cual cuenta con la ciudadanía estadounidense.

Según los reportes y comunicado oficial, también se informó que la organización Red de Respuesta Rápida del condado Centre, en Pennsylvania, recibió un aviso de un miembro de la comunidad que anunció la detención de tres latinos por parte de seis agentes de inmigración en otro vehículo. Cabe mencionar que ellos eran compañeros de trabajo involucrados en la construcción del hospital Mount Nittany.

El documento también señala que días antes de estos arrestos, los trabajadores habían expresado su preocupación por la posible vigilancia de los agentes del ICE en la obra, indicando que los habían seguido al finalizar su jornada. Esta vigilancia facilitó la localización de los trabajadores cuando se dirigían al trabajo, tal como agregó la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigración de Pennsylvania, Jazmine Rivera.

¿Cuál es la situación de los detenidos?

Hasta el momento, los activistas se encuentran en proceso de identificar a los arrestados. Por su parte, la Red de Respuesta Rápida del condado Centre, en colaboración con el Frente de Defensa del Pueblo y el Comité Estudiantil para la Defensa y la Solidaridad, ha movilizado a miembros de la comunidad para patrullar las áreas afectadas y prevenir futuros operativos.

No obstante, no se conoce más al respecto, solo la liberación del ciudadano americano.

Directora ejecutiva de la Coalición de Inmigración de Pennsylvania resalta los derechos humanos

"Es nuestra responsabilidad defender los derechos humanos y garantizar que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Los inmigrantes, como todos los residentes, merecen vivir sin temor a la discriminación ni la exclusión", expresó Rivera frente a lo sucedido.