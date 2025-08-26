- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Cuidado, inmigrantes con las REDADAS en EE. UU.: reportan sorpresivo arresto de 25 albañiles mexicanos y centroamericanos en este estado
Algunos de los trabajadores, quienes fueron arrestados camino a su centro de labores, fueron enviados a este centro en EE. UU.
Recientemente, un grupo de 25 inmigrantes originarios de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, quienes trabajaban como obreros de construcción en Estados Unidos, fueron arrestados por agentes de inmigración en dos zonas específicas de la carretera estatal en Pennsylvania.
PUEDES VER: Ojo, inmigrantes indocumentados: Este es el FUERTE mensaje de la Secretaria de Seguridad Nacional de los EE. UU., Kristi Noem
Vale precisar que estos trabajadores se encontraban en camino hacia sus labores cuando fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las sorpresivas redadas. En esta nota de Líbero, todos los detalles al respecto y cuál es la situación de cada uno de ellos.
Arrestan a 25 albañiles mexicanos y centroamericanos en este estado tras redadas
'Telemundo' y otros medios internacionales difundieron información importante sobre el primer arresto que se registró a las 7:00 a. m. (hora del Este) en Pennsylvania, esto luego que un oficial de policía estatal detuviera un vehículo y solicitara la identificación del conductor y sus acompañantes.
Tras la presentación de aquellos documentos, los agentes de inmigración decidieron intervenir y arrestar a 22 personas provenientes de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, dejando en libertad a un único trabajador, el cual cuenta con la ciudadanía estadounidense.
Según los reportes y comunicado oficial, también se informó que la organización Red de Respuesta Rápida del condado Centre, en Pennsylvania, recibió un aviso de un miembro de la comunidad que anunció la detención de tres latinos por parte de seis agentes de inmigración en otro vehículo. Cabe mencionar que ellos eran compañeros de trabajo involucrados en la construcción del hospital Mount Nittany.
El documento también señala que días antes de estos arrestos, los trabajadores habían expresado su preocupación por la posible vigilancia de los agentes del ICE en la obra, indicando que los habían seguido al finalizar su jornada. Esta vigilancia facilitó la localización de los trabajadores cuando se dirigían al trabajo, tal como agregó la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigración de Pennsylvania, Jazmine Rivera.
¿Cuál es la situación de los detenidos?
Hasta el momento, los activistas se encuentran en proceso de identificar a los arrestados. Por su parte, la Red de Respuesta Rápida del condado Centre, en colaboración con el Frente de Defensa del Pueblo y el Comité Estudiantil para la Defensa y la Solidaridad, ha movilizado a miembros de la comunidad para patrullar las áreas afectadas y prevenir futuros operativos.
No obstante, no se conoce más al respecto, solo la liberación del ciudadano americano.
Directora ejecutiva de la Coalición de Inmigración de Pennsylvania resalta los derechos humanos
"Es nuestra responsabilidad defender los derechos humanos y garantizar que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Los inmigrantes, como todos los residentes, merecen vivir sin temor a la discriminación ni la exclusión", expresó Rivera frente a lo sucedido.
- 1
Ojo, inmigrantes indocumentados: Este es el FUERTE mensaje de la Secretaria de Seguridad Nacional de los EE. UU., Kristi Noem
- 2
María Corina Machado envía dura advertencia a Nicolás Maduro tras el envío de buques de guerra de EE. UU. al Caribe
- 3
Esta potencia mundial decidió sumarse a EE. UU. en medio de la tensión con Venezuela y envía refuerzos por el narcotráfico en el Caribe
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90