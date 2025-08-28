Ojo, inmigrantes: así puedes encontrar una oficina local del DMV en Florida

Si eres inmigrante y vives en Florida, uno de los primeros pasos para manejar legalmente es visitar una oficina del DMV. Allí puedes sacar tu licencia, registrar tu auto y más. Pero ¿cómo saber cuál te queda cerca?

En esta nota, te mostramos cómo encontrar fácilmente una oficina del DMV cerca de ti. Además, te damos consejos útiles para que tu visita sea rápida y sin contratiempos. ¡Sigue leyendo y prepárate bien!

Así puedes encontrar una oficina local del DMV en Florida

Si vas a realizar gestiones como obtener tu licencia de conducir o inscribir tu auto, es necesario acudir a una oficina del DMV. En el estado de Florida, estas oficinas se encuentran en distintas ciudades. Por eso, es fundamental saber cuál está más cerca de tu domicilio.

La página web del DMV de Florida cuenta con una función para buscar oficinas según tu ciudad o código postal. Solo tienes que introducir tu ubicación para ver una lista con direcciones, horarios y servicios disponibles. Así podrás organizar tu visita de forma más eficiente.

También existe la opción de contactar al DMV por teléfono para recibir asistencia en español. Antes de ir, asegúrate de confirmar si necesitas una cita, ya que muchas sedes no atienden sin previa programación. Llevar la documentación adecuada te ayudará a evitar retrasos.

¿Cuáles son las funciones del DMV?

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) es responsable de la emisión de licencias de conducir, el registro de vehículos y la administración de la documentación sobre la propiedad de los mismos. También lleva a cabo exámenes prácticos y teóricos para la obtención de licencias.