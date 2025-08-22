EE. UU. advierte a cualquier ciudadano americano no hacer esto en relación con Venezuela: "Graves riesgos"

Esta alerta llega en un momento de creciente tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, marcando uno de los capítulos más críticos en la relación entre ambos países. La situación se intensifica debido a la presencia de una flota de buques de guerra estadounidenses cerca de las costas venezolanas.

EE. UU. advierte a sus ciudadanos que no hagan esto en relación con Venezuela

Estados Unidos ha emitido una fuerte advertencia para sus ciudadanos y residentes, recomendándoles no viajar ni quedarse en Venezuela debido a los graves riesgos que podrían enfrentar.

El gobierno de EE. UU. advierte que visitar Venezuela implica riesgos como detenciones arbitrarias, torturas y secuestros, principalmente por el régimen de Nicolás Maduro. Además, insta a reportar cualquier abuso a través de un correo oficial creado para este propósito.

EE. UU. advierte a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela.

¿Por qué los estadounidenses no pueden viajar a Venezuela?

La relación entre Washington y Caracas atraviesa uno de sus momentos más críticos. En respuesta a las acciones y políticas del presidente venezolano Nicolás Maduro, Estados Unidos ha desplegado una flota naval cerca de las costas venezolanas, un movimiento sin precedentes que refleja la escalada de la confrontación.

La administración de Donald Trump ha mantenido una postura firme y explícita contra el gobierno venezolano, aumentando la presión internacional en un intento por desestabilizar el régimen chavista.

¿Qué está pasando en Venezuela en estos momentos?

Donald Trump ha señalado directamente a Maduro como líder del denominado 'Cártel de los Soles', una organización vinculada con el narcotráfico que, según Washington, envía drogas a Estados Unidos.

Además, califican el proceso electoral que mantuvo a Nicolás Maduro en el poder como fraudulento, negando la legitimidad de su gobierno y catalogándolo como un régimen criminal que representa una amenaza para la seguridad regional e internacional.

En su campaña para deslegitimar el liderazgo de Maduro, el gobierno estadounidense llegó al extremo de anunciar una recompensa de US$50 millones por información que permita su captura inmediata. La medida subraya la importancia que la administración Trump otorga a la detención del presidente venezolano, a quien acusa de corrupción y otros crímenes graves.