Este es el precio del pasaporte venezolano hoy: está establecido en dólares, pero se paga en bolívares

El SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) comenzó el año 2025 con tarifas renovadas para el pasaporte venezolano ordinario. Los costos se calculan según la tasa del dólar oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y varían según la edad del solicitante. Es importante destacar que el pago debe realizarse exclusivamente en bolívares a través de los canales autorizados por el SAIME.

Precio del pasaporte venezolano en 2025 en Venezuela.

¿Cuánto cuesta el pasaporte venezolano ordinario en 2025?

El pasaporte venezolano ordinario se paga en bolívares según la tasa diaria del BCV, aunque su valor está fijado en dólares. Los precios son:

Niños de 3 meses a 3 años: 120 dólares, equivalente a S/16.879,20 bolívares.

Menores de 3 a 17 años y 11 meses: 164 dólares, equivalente a S/23.068,24 bolívares.

Adultos desde 18 años en adelante: 216 dólares, equivalente a S/30.382,56 bolívares.

El SAIME no permite pagos en efectivo ni en monedas extranjeras. Todos los trámites deben realizarse en bolívares a través de su plataforma digital, utilizando tarjetas de débito de bancos venezolanos, según informa El Estímulo.

Bancos autorizados para pagar trámites del SAIME

Actualmente, para el pasaporte venezolano, el SAIME acepta pagos únicamente con tarjetas de débito de bancos venezolanos. Las entidades autorizadas son:

Banco de Venezuela

Banco Mercantil

Banesco

Bancamiga

Todos los pagos deben realizarse en línea a través de la plataforma web del SAIME; no se aceptan pagos en taquillas presenciales.

¿A qué países puedo viajar con un pasaporte venezolano?

Según el Visa Index, los titulares del pasaporte de Venezuela pueden viajar sin visado a estos 82 países:

Albania

Alemania

Andorra

Antigua y Barbuda

Argentina

Austria

Bahamas

Barbados

Bélgica

Bielorrusia

Bolivia

Bosnia y Herzegovina

Botswana

Brasil

Bulgaria

Chipre

Ciudad del Vaticano

Colombia

Croacia

Dinamarca

Dominica

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Federación Rusa

Fiji

Filipinas

Finlandia

Francia

Gambia

Granada

Grecia

Groenlandia

Guayana Francesa

Haití

Hong Kong

Hungría

Indias Occidentales Francesas

Irán

Isla Reunión

Islandia

Islas Caimán

Islas Cook

Islas Feroe

Islas Turcas y Caicos

Islas Vírgenes Británicas

Italia

Jamaica

Kiribati

Kosovo

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Macedonia del Norte

Malasia

Malta

Mayotte

Micronesia

Moldavia

Mónaco

Montenegro

Noruega

Nueva Caledonia

Países Bajos

Paraguay

Polinesia Francesa

Polonia

Portugal

República Checa

Rumanía

San Marino

San Pedro y Miquelón

San Vicente y las Granadinas

Singapur

Sudáfrica

Suecia

Suiza

Turquía

Uruguay

Wallis y Futuna

Los destinos accesibles con un pasaporte venezolano cambian con frecuencia. Por eso, siempre verifica los requisitos de entrada directamente con la embajada o el consulado del país antes de planear tu viaje.

¿Cómo sacar el pasaporte venezolano desde Estados Unidos?

Debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, no hay embajada ni consulados venezolanos operativos en el país. Esto impide que los venezolanos puedan gestionar su pasaporte desde EE. UU. La opción más común es viajar a un país vecino con sede consular venezolana, como México o Canadá, para completar el trámite.