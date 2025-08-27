Este 27 de agosto, Minessota y los demás estados de Estados Unidos están de luto por las pérdidas de inocentes. Y es que, hace unas horas, se reportó el lamentable deceso de dos niños, quienes murieron en el tiroteo que se llevó a cabo en una iglesia de una escuela católica de aquella zona.

El jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara, no pudo evitar pronunciarse ante esta tragedia, donde los menores de ocho y diez años perdieron la vida, además de registrarse, hasta el momento, 17 heridos, entre ellos 14 niños, quienes siguen luchando por su vida. ¿Quién es el atacante? Las autoridades y el alcalde del lugar, Jacob Frey, compartieron datos importantes sobre este triste desenlace.

Tiroteo en escuela católica de Minnesota que dejó dos niños fallecidos y 17 heridos

"Dos niños pequeños, de ocho y diez años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados. Sus padres ya han sido notificados. Otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. Dos de esos niños están en estado crítico", exclamó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, ante lo sucedido para la prensa.

Estos hechos se llevaron a cabo este miércoles, a las 08:30 hora local (13:30 GMT), en la iglesia católica romana de la Anunciación de Minneapolis, en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Pese a la respuesta policial inmediata, se conoció que el autor de los disparos se había quitado la vida tras lo sucedido.

O'Hara explicó, además que, durante la misa tradicional por el inicio del año escolar, "un hombre armado se aproximó por la parte exterior, al costado del edificio, y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos".

Asimismo, mencionó que "el agresor", amenazó resaltando que "estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola": Según su testimonio, considera que el atacante usó las tres armas y que apuntó docenas de veces, pero que no se sabe el número exacto de disparos hasta ahora.

En tanto, las autoridades confirmaron el deceso del joven que hizo estos actos de violencia, quien tenía alrededor de los 20 años y no contaba con antecedentes policiales. Al parecer, "se quitó la vida en el estacionamiento" de la escuela.

Administración de Trump hace noble gesto tras tragedia en Minnesota

El presidente de EE.UU. Donald Trump no fue ajeno a estos hechos y ordenó que todas las banderas de EE. UU., ubicadas en edificios públicos, se ondeen a media asta hasta el atardecer del domingo, esto como parte de un homenaje a las víctimas del tiroteo masivo, tal como lo hizo público la Casa Blanca.

"Por la presente, ordeno que la bandera de los Estados Unidos ondee a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos, en todos los puestos militares y estaciones navales, y en todos los buques de guerra del Gobierno Federal en el Distrito de Columbia y en todo Estados Unidos, sus territorios y posesiones, hasta el atardecer del 31 de agosto de 2025", expresó.

Alcalde de Minnesota lamenta tragedia y envía mensaje

"Estos niños deberían estar aprendiendo, no muriendo en la violencia", expresó por su parte Jacob Frey, quien se mostró muy afectado al conversar con la prensa tras el ataque de hombre contra niños dentro de la escuela católica. "No digan que ahora mismo se trata solo de pensamientos y oraciones. Estos niños estaban literalmente rezando", acotó.