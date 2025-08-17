Fatal tiroteo en un club nocturno de la ciudad de Nueva York dejó víctimas mortales y personas heridas

Un violento tiroteo en un club nocturno de Brooklyn, Nueva York, dejó tres víctimas mortales y varias personas heridas. Las autoridades encontraron 42 casquillos de diferentes armas de fuego en el lugar. Se sospecha que el ataque estuvo relacionado con una pelea entre pandillas locales.

Las investigaciones apuntan a que hasta cuatro tiradores estuvieron involucrados en la balacera. El incidente ha conmocionado a la comunidad local, que se encuentra consternada por la violencia. Las autoridades continúan buscando pistas para esclarecer los detalles y responsables de este trágico suceso.

Tiroteo en un club nocturno de la ciudad de Nueva York

Esta noche ocurrió un tiroteo en un centro nocturno en el distrito de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, dejando un saldo de tres personas muertas y nueve heridos. Las víctimas mortales son 3 hombres de 19, 27 y 35 años. En tanto, las personas que resultaron heridas fueron llevadas al hospital con lesiones no graves.

Asimismo, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales de Nueva York, en el lugar se recogieron grandes cantidades de casquillos de balas. Se dio a entender que posiblemente la balacera se desató por conflictos entre los miembros de las pandillas y se sospecha que hubo hasta cuatro tiradores.

"Creemos que en este incidente participaron hasta cuatro tiradores. Nuestros investigadores de la escena del crimen han recuperado 42 casquillos de múltiples armas de fuego", señaló la Comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.