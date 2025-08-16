Pánico en las calles de Estados Unidos. Un individuo perdió la vida tras un fuerte enfrentamiento con la policía que se produjo este sábado 16 de agosto. Tal como informaron las autoridades, el incidente tuvo lugar aproximadamente a las 4 p. m. en la cuadra 1200 de East Wilson Street, en Batavia. Hasta el momento, la policía se encuentra investigando las circunstancias que rodearon el tiroteo.

EE. UU.: reportan la muerte de sospechoso de 28 años tras tiroteo con policías en Batavia

'Abc7chicago.com' y otros medios internacionales informaron sobre un tiroteo que se registró hace unas horas en Batavia. Según los reportes, un hombre de 28 años, que portaba un arma de fuego, al parecer, decidió abrir fuego contra los agentes del orden, quienes también respondieron disparando.

Como resultado del enfrentamiento, el individuo perdió la vida, aunque su identidad, hasta el cierre de esta nota, aún no ha sido revelada.

Asimismo, es bueno saber que las autoridades todavía no han determinado si el fallecimiento del sospechoso fue causado por los disparos de los oficiales. Lo único que se conoce es que el Grupo de Trabajo sobre Delitos Graves del Condado de Kane está al mando de esta investigación.

Tiroteo en Florida genera alarma entre ciudadanos

Por otro lado, otro hecho que impactó a la comunidad fue el tiroteo que ocurrió en Jacksonville, el 2 de agosto a la 1:45 p. m., en el que se dejó a uno de los implicados herido y trasladado al hospital. En tanto, el otro involucrado escapó y, hasta el momento, no ha sido detenido.

Los agentes del orden resaltaron que el hecho sucedió tras un incidente de furia al volante: "Los agentes respondieron a un tiroteo en Atlantic Boulevard, y al llegar hallaron que un hombre de 25 años, que estaba en el automóvil con su madre y su tía, había estado involucrado en un incidente de furia al volante con otro conductor después que ambos casi chocan".

Además, el testimonio de la víctima señaló que el sospechoso sacó un arma de fuego y lo amenazó, por lo que él también respondió de la misma manera, iniciándose un intercambio de disparos. Tras recibir un impacto, colisionó su vehículo. Las heridas no fueron consideradas graves y su vida no corre peligro. Sin duda, un momento de gran terror se vive en diversas ciudades de EE. UU.