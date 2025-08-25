Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reportó la detención de Robert Reid Méndez Jiménez, un ciudadano dominicano señalado por delitos de depredación infantil.

Pese a ello, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York decidió liberarlo, luego de que las autoridades locales se negaran a cumplir con una orden de detención emitida por ICE. Esta inesperada situación, tras su arresto, ha generado preocupación sobre la colaboración entre las fuerzas del orden y las agencias de inmigración en casos de delitos graves. AQUÍ todo lo que se sabe.

Hombre será deportado por depredación infantil pese a haber sido liberado bajo políticas de santuario

El 13 de agosto, se llevó a cabo la detención del sujeto, tal como informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Méndez tiene varios cargos en su contra, entre ellos, el de abuso sexual, que incluye conducta sexual con un menor de 11 años.

Hombre será deportado por depredación infantil pese a haber sido liberado bajo políticas de santuario.

No obstante, a pesar de la gravedad de las acusaciones, Méndez fue liberado a la comunidad. La captura del depredador infantil se llevó a cabo por agentes de la Oficina de Control y Deportación del ICE en Newark, quienes realizaron operaciones de inteligencia para dar con su paradero.

Vale señalar que Méndez enfrenta una orden de deportación definitiva emitida por un juez en julio de 2018, debido a su ingreso ilegal al país. Actualmente, se encuentra bajo custodia de ICE mientras se espera su deportación del país americano. En tanto, no se conoce más datos al respecto.

Director de ICE se pronuncia frente a este cuestionado caso

"Este caso demuestra el verdadero costo de ignorar las órdenes de detención de ICE: Los delincuentes violentos quedan impunes y la seguridad pública se pone en riesgo", señaló Rubén Pérez, director interino de la Oficina de Campo de ICE ERO en Newark.

"Estoy orgulloso de nuestros oficiales de deportación, quienes lo localizaron y lo arrestaron, sacando a un peligroso depredador de las calles a pocas semanas de su liberación", acotó.