Venezuela BAJO FUEGO: Donald Trump afirma que EE. UU. DESTRUYÓ planta de drogas en el país

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que Estados Unidos destruyó la semana pasada una planta de producción de drogas en Venezuela, sin dar mayores detalles sobre la supuesta operación.

Según medios estadounidenses como CNN y el New York Times, que citan fuentes cercanas al caso, el presunto ataque se habría llevado a cabo con drones por la CIA. Las fuentes indican que la operación se realizó de manera encubierta y que aún no se han dado detalles oficiales sobre su alcance o resultados.

Ataque y declaraciones

Trump afirmó que la explosión ocurrió en una zona donde se cargaban drogas en barcos y que la instalación ya "no existe". Sin embargo, no especificó fechas ni lugares concretos, y cuando se le preguntó sobre la participación de la CIA, respondió que sabía quién lo hizo, pero que no quería revelar la información.

Donald Trump asegura haber destruido una planta de droga en Venezuela.

Hasta ahora, Venezuela no se ha pronunciado oficialmente, y medios estatales no reportaron ningún ataque. Los rumores en redes sociales vincularon la declaración de Trump con un incendio en la empresa Primazol en el estado Zulia, ocurrido el 24 de diciembre. La compañía y autoridades locales aclararon que el incidente se debió a una falla eléctrica, no a un ataque.

Contexto histórico

EE.UU. ha realizado ataques a embarcaciones en el Caribe y Pacífico alegando que transportaban drogas, con más de un centenar de víctimas según críticos y expertos en derecho, quienes califican algunas de estas acciones como asesinatos extrajudiciales. Además, la administración de Trump desplegó la Operación Lanza del Sur, con presencia de portaaviones y bloqueos a buques venezolanos sancionados.