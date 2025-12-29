0

ALERTA con inmigrante ilegal: extranjero CORTA EL PULGAR de un hombre con un machete durante una reunión navideña en Georgia

Un conflicto entre dos inmigrantes indocumentados durante una celebración navideña en Georgia terminó en un ataque con machete, según informó la policía.

María Zapata
Inmigrante indocumentado corta el pulgar de un hombre en Georgia.
Inmigrante indocumentado corta el pulgar de un hombre en Georgia.
Durante una celebración navideña en Gainesville, Georgia, una reunión familiar terminó en violencia extrema cuando un conflicto entre dos inmigrantes indocumentados escaló hasta un ataque con machete, dejando a una persona gravemente herida. Los detalles del incidente fueron compartidos por la Oficina del Sheriff del Condado de Hall (HCSO) y reportados por Fox News.

inmigrante indocumentado

Carlos Hernández Nicolás presuntamente agredió con un machete a José Turcios García en Gainesville.

Inmigrante indocumentado presuntamente corta el pulgar de un hombre con machete durante una fiesta en Georgia

Según Fox News, los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado, alrededor de las 3 a.m., cuando los agentes del HCSO respondieron a un llamado de emergencia en una vivienda de Gainesville. Carlos Hernández Nicolás, de 42 años, y José Turcios García, de 38, iniciaron un intercambio verbal que rápidamente se convirtió en una confrontación física.

De acuerdo con la HCSO, durante la pelea Hernández Nicolás habría tomado un machete y atacado a Turcios García, causándole heridas graves, incluida la amputación del pulgar izquierdo. Según informaron las autoridades a Fox News, los oficiales encontraron el arma en el lugar tras el incidente.

Víctima sigue hospitalizada y agresor está bajo custodia

La víctima fue trasladada de urgencia al Northeast Georgia Medical Center en Gainesville para recibir atención médica por las graves lesiones sufridas. Fox News informa que Turcios García fue dado de alta tras el tratamiento, pero permanece bajo custodia debido a un incumplimiento previo ante la corte.

Por su parte, Hernández Nicolás fue arrestado y enfrenta cargos graves por agresión con agravantes. Según la HCSO y reporta Fox News, actualmente permanece detenido sin derecho a fianza. Tras los hechos, ambos hombres quedaron bajo la supervisión de las autoridades migratorias.

Este violento episodio pone de relieve la peligrosidad de los conflictos domésticos que pueden surgir incluso en celebraciones familiares, y las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron al ataque con machete.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

