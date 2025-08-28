0
Atención, clientes de Walmart: conoce cómo solicitar un reembolso de un producto en la tienda estadounidense

¿Compraste algo en Walmart y necesitas un reembolso? Aquí te explicamos el proceso paso a paso para devolver productos en cualquier tienda de EE.UU.

Andrea Benavente
Solicita un reembolso de un producto en Walmart.
Solicita un reembolso de un producto en Walmart.
Si compraste un producto en Walmart y no quedaste satisfecho, ¡no te preocupes! Walmart ofrece un proceso sencillo para solicitar reembolsos. Solo necesitas seguir algunos pasos y tener los documentos correctos.

En esta nota, te explicamos cómo hacer una devolución de productos en cualquier tienda Walmart de Estados Unidos. Conoce los requisitos y tiempos de reembolso para que tu experiencia sea más fácil y rápida.

¿Cómo solicitar un reembolso en Walmart?

Para solicitar un reembolso en Walmart, es necesario contar con el recibo de compra o, como mínimo, el número de la transacción. Si realizaste la compra en línea, asegúrate de tener el correo de confirmación a mano. Sin esta información, el proceso puede ser más complicado.

Acude a cualquier tienda Walmart con el producto que deseas devolver. Usualmente, podrás hacer el trámite en el área de devoluciones, donde recibirás la ayuda necesaria para completarlo de forma rápida.

El reembolso puede ser efectuado en efectivo, a través de tarjeta de crédito o mediante una tarjeta de regalo de Walmart, dependiendo de tu método de pago. Recuerda que ciertos productos, como electrónicos o artículos de temporada, pueden tener políticas de devolución específicas.

¿Qué es un reembolso?

Un reembolso consiste en la devolución del dinero invertido en un producto o servicio, generalmente cuando el cliente no está conforme o el artículo presenta fallas. Este procedimiento puede incluir la devolución total o parcial del valor pagado.

