¡Lo atraparon! Sujeto que tuvo comportamientos indecentes en Walmart fue encontrado en Virginia

Muchas personas acuden a los establecimientos de Walmart para disfrutar de un momento en familia, realizar compras para el hogar y aprovechar sus locales. Los empleados buscan atender de la mejor manera a los consumidores y supervisar que no surja ningún inconveniente dentro o alrededor de las tiendas. Sin embargo, en ocasiones pueden ocurrir situaciones extrañas y cuestionables.

Capturan a una persona indecente

Diversos reportes de los medios de comunicación locales anunciaron el arresto de William Gordon, un hombre de 58 años acusado de tres cargos por exhibicionismo público. El hecho fue denunciado por una trabajadora de un local de Walmart ante las autoridades del condado de Prince William.

Esta foto retrata a William Gordon, un sujeto de 58 años residente de Dumfries, Virginia. Foto: Departamento de Policía del Condado de Prince William

De acuerdo con el Departamento de Policía del condado (PWCPD), el hecho fue reportado en el establecimiento ubicado en la cuadra 17000 de Richmond Highway, alrededor de las 9:17 p. m. del pasado 25 de agosto. El acusado, residente de Dumfries, Virginia, habría cometido esta conducta en varias ocasiones.

El cuerpo policial obtuvo una orden de captura contra Gordon, quien fue detenido el miércoles 27 de agosto. Su fecha de comparecencia ante un tribunal local aún no ha sido definida, y hasta el jueves 28 de agosto no se había confirmado información sobre su fianza. Su acto fue realizado entre el 6 y 21 de agosto y se declaró que la colaboradora no conoce al sujeto.

Walmart en Virginia

En este estado existen 128 locales comerciales. Virginia Beach es el condado con mayor cantidad de establecimientos, con siete. En segundo lugar se ubica Chesapeake, con seis tiendas, y en tercero Roanoke, con cinco sedes. Cabe señalar que esta organización está presente en todo el territorio de Estados Unidos.