Recientemente, se informó sobre la detención de un hombre de Moncks Corner, quien enfrenta un total de diez cargos luego de un incidente con un arma de fuego en un conocido Walmart de la localidad, en Estados Unidos. Vale mencionar que su arresto desencadenó una persecución policial que dejó como saldo la muerte de un hombre de Summerville.

Hasta el momento, las autoridades se encuentran investigando todos los detalles de lo ocurrido, mientras la comunidad se muestra consternada por la tragedia. ¿Qué pasó? ¿Quién es el sujeto y qué sentencia podría recibir?

Walmart: arrestan a hombre tras persecución en incidente con arma de fuego en tienda

'Abcnews4' y otros medios internacionales difundieron información relevante sobre este caso, el cual se registró hace unos días en EE. UU. Según un sheriff de la zona, los agentes del condado de Berkeley se hicieron presentes en el Walmart de Moncks Corner alrededor de las 10 p. m. del sábado 23 de agosto para asistir al Departamento de Policía local tras un reporte de agresión física con arma de fuego.

El sospechoso identificado como Eric Gerard Parrilla, de 35 años, había sido visto abandonando el lugar en una camioneta Mercedes justo cuando los agentes llegaron. En medio de la persecución, Parrilla logró escapar.

No obstante, luego se dio su arresto tras colisionar con una camioneta Infiniti en la intersección con la autopista 6, donde, tras el impacto, el conductor del Infiniti sufrió heridas y fue trasladado al Centro Médico Trident, mientras que su pasajero, Robert Anderson, de 45 años y residente de Summerville, falleció en urgencias debido a las lesiones.

Cabe añadir que la investigación de este accidente está a cargo de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Sur. Además, los agentes recuperaron más de una libra de marihuana, dos armas de fuego y tres teléfonos celulares del vehículo de Parrilla, quien está a la espera de ser procesado.

¿Qué cargos enfrenta Parrilla tras ser arrestado por ataques en Walmart?

Es importante señalar que, Parrilla enfrenta serias acusaciones y múltiples cargos en el condado de Berkeley, las cuales son:

Posesión de marihuana con intención de distribución.

Dos cargos relacionados con la posesión de un arma durante la comisión de un delito violento.

Además, se le acusa de resistencia al arresto y de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.

Las autoridades también le imputan no detenerse ante las luces azules y sirenas, lo que resultó en lesiones corporales graves y, en otro caso, en la muerte de una persona.

Enfrenta cargos graves por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) con consecuencias fatales y por causar lesiones graves.

Se le atribuye un cargo de asalto y agresión en tercer grado, según la policía de Moncks Corner.

Hasta el cierre de la nota, se informó que Parrilla se encuentra recluido en el centro de detención de Hill-Finklea, en EE. UU.