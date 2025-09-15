0
LO ÚLTIMO
Así quedó el Acumulado Liga 1 2025 y la Tabla del Clausura

Extranjeros deberán pagar 250 dólares por la Visa Integrity Fee en Estados Unidos desde octubre: ¿de qué se trata?

En esta nota te revelamos todo sobre la tarifa de $250 USD que EE.UU. implementará para visas aprobadas a partir del próximo mes.

Melanni Miranda
Extranjeros pagarán 250 dólares por esta visa en EE. UU. desde octubre: ¿de qué trata?
Extranjeros pagarán 250 dólares por esta visa en EE. UU. desde octubre: ¿de qué trata? | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

Atención, extranjeros en todas partes del mundo: Desde el próximo 1 de octubre, se empezará a aplicar la Visa Integrity Fee, una tarifa extra de US$250 que se añadirá a los costos vigentes que existen con respecto a las visas de no inmigrante en Estados Unidos.

Esta sorpresiva medida, que ya fue aprobada como parte del proyecto de ley federal H.R.1 – One Big Beautiful Bill Act, tiene como finalidad reforzar el cumplimiento de las condiciones migratorias por parte de los extranjeros solicitantes. En Líbero, te contamos todo lo que se sabe al respecto y qué podría pasar si se incumplen estas actualizaciones.

Tiroteo en Walmart luego que empleado enfrentara a mujer durante altercado grupal.

PUEDES VER: Tragedia en Walmart: reportan tiroteo en tienda luego que empleado enfrentara a mujer durante altercado grupal

Extranjeros pagarán 250 dólares por esta visa en EE. UU. desde octubre: ¿de qué trata?

'CNN', 'Usvisas.com' y otros medios expresaron que, los solicitantes de las visas de no inmigrante aprobadas en EE. UU., tendrán que tomar en cuenta este aumento económico. Estas son las siguientes categorías que deben tomar en cuenta este pago:

Visa

Confirman que extranjeros deberán pagar 250 dólares por esta visa en EE. UU. desde octubre: ¿de qué trata?

  • B-1/B-2 para turismo y negocios.
  • F-1 para estudiantes.
  • J-1 para intercambio.
  • H-1B para trabajo temporal.

Cabe precisar que todas ellas se encuentran sujetas a un cargo que solo se aplica si la visa es concedida. Asimismo, vale añadir que el costo no es aplicable a quienes viajan bajo el Programa de Exención de Visa (VWP) ni a la mayoría de los ciudadanos de Canadá.

En cuanto a la posibilidad de reembolso, la legislación establece que el monto puede ser devuelto si el solicitante cumple con las condiciones estipuladas para su visa, tales como ingresar legalmente a EE. UU., no trabajar sin autorización, salir dentro del plazo y no infringir ninguna norma migratoria. No obstante, hasta la fecha, no se han definido los procedimientos para solicitar dicho reembolso.

Consecuencias si no se realiza este pago en EE. UU. y se incumplen condiciones

Por otro lado, es bueno saber que el incumplimiento de estas condiciones resultará en la pérdida automática del derecho al reembolso y podría acarrear drásticas sanciones, así como complicaciones en futuras solicitudes de visa.

Para quienes estén considerando tramitar su visa, se les recomienda realizarlo antes del 1 de octubre para evitar este nuevo costo.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Confirman mala noticia para inmigrantes: debido a Trump, estudiantes internacionales tienen dificultades para acceder a la universidad

  2. El ambiguo mensaje de Donald Trump a Venezuela: no descarta un ataque militar de Estados Unidos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano