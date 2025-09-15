Atención, extranjeros en todas partes del mundo: Desde el próximo 1 de octubre, se empezará a aplicar la Visa Integrity Fee, una tarifa extra de US$250 que se añadirá a los costos vigentes que existen con respecto a las visas de no inmigrante en Estados Unidos.

Esta sorpresiva medida, que ya fue aprobada como parte del proyecto de ley federal H.R.1 – One Big Beautiful Bill Act, tiene como finalidad reforzar el cumplimiento de las condiciones migratorias por parte de los extranjeros solicitantes. En Líbero, te contamos todo lo que se sabe al respecto y qué podría pasar si se incumplen estas actualizaciones.

Extranjeros pagarán 250 dólares por esta visa en EE. UU. desde octubre: ¿de qué trata?

'CNN', 'Usvisas.com' y otros medios expresaron que, los solicitantes de las visas de no inmigrante aprobadas en EE. UU., tendrán que tomar en cuenta este aumento económico. Estas son las siguientes categorías que deben tomar en cuenta este pago:

B-1/B-2 para turismo y negocios.

F-1 para estudiantes.

J-1 para intercambio.

H-1B para trabajo temporal.

Cabe precisar que todas ellas se encuentran sujetas a un cargo que solo se aplica si la visa es concedida. Asimismo, vale añadir que el costo no es aplicable a quienes viajan bajo el Programa de Exención de Visa (VWP) ni a la mayoría de los ciudadanos de Canadá.

En cuanto a la posibilidad de reembolso, la legislación establece que el monto puede ser devuelto si el solicitante cumple con las condiciones estipuladas para su visa, tales como ingresar legalmente a EE. UU., no trabajar sin autorización, salir dentro del plazo y no infringir ninguna norma migratoria. No obstante, hasta la fecha, no se han definido los procedimientos para solicitar dicho reembolso.

Consecuencias si no se realiza este pago en EE. UU. y se incumplen condiciones

Por otro lado, es bueno saber que el incumplimiento de estas condiciones resultará en la pérdida automática del derecho al reembolso y podría acarrear drásticas sanciones, así como complicaciones en futuras solicitudes de visa.

Para quienes estén considerando tramitar su visa, se les recomienda realizarlo antes del 1 de octubre para evitar este nuevo costo.