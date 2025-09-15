A tomar en cuenta, extranjeros: recientemente, ha aumentado de manera considerable la tendencia por el servicio de pasear perros en Estados Unidos, una actividad que, a pesar de su apariencia secundaria, se ha convertido en una gran opción para los inmigrantes, a la hora de obtener una fuente de ingresos en el país y, en ciertos casos, muy estables y lucrativos. ¿Cuánto podrías ganar? Averígualo AQUÍ.

Inmigrante: esta actividad que parece secundaria, te brinda ingresos estables en EE. UU.

Según información de 'Américaretail.com' y datos de la Cancillería de Colombia, EE. UU. se ha convertido en el destino preferido por aproximadamente el 34,6% de colombianos desde el 2023. Este fenómeno migratorio se debe a diversas razones, entre las que destacan la búsqueda de mejores salarios, oportunidades educativas y una mayor estabilidad.

Un claro ejemplo de esta realidad es la historia de Juan David, quien ilustra el ingenio y la capacidad de reinvención que caracteriza a muchos inmigrantes en su búsqueda de nuevas oportunidades. Él, mediante la narración que dio el creador de contenido Camilo Triana en TikTok y el medio internacional, compartió su experiencia actual y cómo ha logrado consolidarse en la nación estadounidense.

Inmigrante: una actividad que pocos conocen, te brinda ingresos estables en el país americano.

Y es que, a pesar de existe una creencia generalizada de que pasear perros es una actividad con ingresos limitados, la historia de Juan David desafía esta idea. En períodos de alta demanda, ha conseguido acumular hasta 5.000 dólares al mes, lo que equivale a aproximadamente 19,7 millones de pesos colombianos.

Esta cifra supera el salario promedio de muchas profesiones en Colombia e incluso se compara favorablemente con algunos empleos de nivel medio en Estados Unidos.

En tanto, la trayectoria de Juan David en el ámbito del cuidado de mascotas se dio gracias a Rover, una de las aplicaciones más reconocidas en el país americano para la gestión de servicios de paseo y atención de animales. Aquella plataforma actúa como un intermediario entre los propietarios de mascotas y los cuidadores. Sin duda, una gran opción a considerar.

¿Cuáles son las tarifas actuales que gana Juan David como paseador de perros en EE. UU.?

Es importante saber que, las tarifas que establece por sus servicios varían entre 25 y 35 dólares por paseo, dependiendo de la duración y las necesidades particulares de cada cliente.

Por ejemplo, un paseo de media hora puede generar ingresos cercanos a los 138.000 pesos colombianos. Aunque a primera vista puede parecer una tarea sencilla, el éxito radica en la cantidad de clientes, la adecuada gestión del tiempo y la habilidad para adaptarse a diversas solicitudes.