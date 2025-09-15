0
LO ÚLTIMO
Así quedó el Acumulado Liga 1 2025 y la Tabla del Clausura

Inmigrantes deben conocer el fallo de la Corte Suprema sobre ICE, que respalda arrestos basados en estos rasgos

La Corte Suprema de Estados Unidos permite que los agentes del ICE lleven a cabo patrullas móviles y detengan a individuos basándose en su aspecto físico.

María Zapata
Agentes federales podrán detener personas bajo "sospechas razonables".
Agentes federales podrán detener personas bajo "sospechas razonables". | Composición: María Zapata / Líbero
COMPARTIR

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lleven a cabo patrullajes móviles y puedan detener a personas basándose en aspectos como su apariencia, el idioma que hablen o si se encuentran en zonas habitualmente visitadas por inmigrantes. Esta decisión, que permite el uso del perfil racial en las operaciones, ha provocado un fuerte debate dentro del ámbito judicial.

inmigrantes

Corte Suprema permite a ICE detener por apariencia o acento.

Trump impide la entrada de estudiantes internacionales a EE. UU. para estudiar.

PUEDES VER: Confirman mala noticia para inmigrantes: debido a Trump, estudiantes internacionales tienen dificultades para acceder a la universidad

Operación At Large en Los Ángeles: fallo de la Corte Suprema sobre ICE respalda arrestos basados en ciertos rasgos

En junio de 2025, el gobierno federal lanzó la Operación At Large en Los Ángeles y sus alrededores, con patrullas de agentes armados que recorrieron parques, estaciones de autobús, tiendas, iglesias, granjas y centros de reciclaje.

Durante cerca de un mes, casi 2,800 personas fueron arrestadas por violaciones migratorias, y muchas más fueron detenidas temporalmente. Los testimonios indican que los agentes actuaban de inmediato, basándose únicamente en la apariencia o el lugar, sin realizar preguntas previas. Según la disidencia de la Corte Suprema, ICE se basó principalmente en cuatro factores:

  • Raza o etnia aparente de la persona.
  • Hablar español o inglés con acento.
  • Presencia en ciertos lugares como estaciones de autobús, lavaderos o granjas.
  • Tipo de empleo, especialmente en sectores como construcción, jardinería, agricultura o limpieza de autos.

La combinación de estas variables permitió detener a personas sin una sospecha individualizada, lo que generó acusaciones de discriminación sistemática y preocupaciones por los derechos civiles.

Los relatos de quienes fueron detenidos describen a agentes armados con fusiles, dando órdenes como ¡Alto ahí! y realizando interrogatorios sobre la ciudadanía. En varios casos se reportó el uso de fuerza física, incluyendo empujones, caídas y esposas colocadas con violencia. También se documentaron episodios que involucraron gases lacrimógenos y traslados a áreas improvisadas para nuevos interrogatorios.

¿Cómo saber si tengo una cita con ICE?

Si recibiste un documento del gobierno de Estados Unidos que indica que debes presentarte ante ICE, significa que ya tienes una cita programada. Si no tienes una fecha y hora específicas, pero te solicitaron presentarte dentro de un período determinado, puedes programar tu cita por internet o por teléfono. Puedes confirmar o agendar tu cita con ICE de las siguientes maneras:

  • Documentos: Revisa los papeles que te entregaron al ser liberado o en encuentros anteriores con agentes de inmigración. Documentos como el Aviso para Presentarse (Formulario I-385) suelen incluir la fecha, la hora y el lugar de tu cita.
  • Teléfono: Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama a la Línea de Participación y Servicios para Víctimas (VESL) de ICE al 1-833-383-1465 o al 1-888-351-4024, o contacta la oficina local de ICE.
  • Aplicación móvil: Si te proporcionaron un teléfono o dispositivo con la app de ICE, puedes usarla para revisar y gestionar tus citas.
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. Confirman mala noticia para inmigrantes: debido a Trump, estudiantes internacionales tienen dificultades para acceder a la universidad

  2. Licencia de conducir en Florida: estas son las sedes del DMV en donde puedes tramitarla

  3. Tragedia en Walmart: reportan tiroteo en tienda luego que empleado enfrentara a mujer durante altercado grupal

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano