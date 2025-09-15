Inmigrantes deben conocer el fallo de la Corte Suprema sobre ICE, que respalda arrestos basados en estos rasgos

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lleven a cabo patrullajes móviles y puedan detener a personas basándose en aspectos como su apariencia, el idioma que hablen o si se encuentran en zonas habitualmente visitadas por inmigrantes. Esta decisión, que permite el uso del perfil racial en las operaciones, ha provocado un fuerte debate dentro del ámbito judicial.

Corte Suprema permite a ICE detener por apariencia o acento.

Operación At Large en Los Ángeles: fallo de la Corte Suprema sobre ICE respalda arrestos basados en ciertos rasgos

En junio de 2025, el gobierno federal lanzó la Operación At Large en Los Ángeles y sus alrededores, con patrullas de agentes armados que recorrieron parques, estaciones de autobús, tiendas, iglesias, granjas y centros de reciclaje.

Durante cerca de un mes, casi 2,800 personas fueron arrestadas por violaciones migratorias, y muchas más fueron detenidas temporalmente. Los testimonios indican que los agentes actuaban de inmediato, basándose únicamente en la apariencia o el lugar, sin realizar preguntas previas. Según la disidencia de la Corte Suprema, ICE se basó principalmente en cuatro factores:

Raza o etnia aparente de la persona.

Hablar español o inglés con acento.

Presencia en ciertos lugares como estaciones de autobús, lavaderos o granjas.

Tipo de empleo, especialmente en sectores como construcción, jardinería, agricultura o limpieza de autos.

La combinación de estas variables permitió detener a personas sin una sospecha individualizada, lo que generó acusaciones de discriminación sistemática y preocupaciones por los derechos civiles.

Los relatos de quienes fueron detenidos describen a agentes armados con fusiles, dando órdenes como ¡Alto ahí! y realizando interrogatorios sobre la ciudadanía. En varios casos se reportó el uso de fuerza física, incluyendo empujones, caídas y esposas colocadas con violencia. También se documentaron episodios que involucraron gases lacrimógenos y traslados a áreas improvisadas para nuevos interrogatorios.

