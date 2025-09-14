Alerta, trabajadores inmigrantes en Nueva York: tras fallo de la Casa Blanca, sus empleos en esta industria corren riesgo

La administración de Trump introdujo medidas que han generado preocupación e incertidumbre entre los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos. Entre estas acciones, la reciente revisión de las visas de trabajo ha afectado a diversas industrias, destacándose especialmente el impacto sobre los conductores de camiones comerciales.

Tras fallo de la Casa Blanca, empleos de trabajadores inmigrantes en esta industria corren riesgo

La entrega de visas de trabajo para camioneros comerciales se ha detenido, lo que ha generado inquietud en toda la industria del transporte en Estados Unidos. Muchos trabajadores inmigrantes sienten que su estabilidad laboral está en riesgo, incluidos ciudadanos ucranianos que llevan años desempeñándose como conductores en Nueva York.

Ruslan Zelenye, un conductor ucraniano con ocho años de experiencia, seis en su país y dos en EE. UU., comparte su incertidumbre: "Me gusta conducir, me gusta ser camionero… quizás vaya a California, Massachusetts, Nueva York, Nebraska… esta es mi vida", declaró a Spectrum News. Su licencia de conducir comercial está próxima a vencer y, sin la renovación de su visa, su futuro laboral es incierto.

Lakeville Trucking Company, donde trabaja Zelenye, emplea a 20 camioneros ucranianos de un total de 60 conductores. Alex Voronin, dueño de la empresa, manifestó su preocupación tras recibir la noticia y señaló que tendrá que informar a su equipo de gerencia para que comiencen a buscar nuevos conductores, aunque reconoció que es prácticamente imposible. "Estoy en este negocio desde 2008, y cuando esto se haga público, la mayoría de los candidatos no cumplirá los requisitos", afirmó a Spectrum News.

¿Por qué pausó el Departamento de Estado la emisión de visas para conductores de camiones?

Este cambio ocurre en un contexto de creciente demanda de que los conductores de camiones dominen el inglés de manera fluida, tanto para hablarlo como para comprenderlo. Algunos trabajadores ya comenzaron a tomar clases y a practicar el idioma mientras continúan desempeñándose al volante.

La medida se implementó tras un accidente mortal en Florida, en el que Harjinder Singh, un conductor con visa de trabajo, provocó un choque que dejó tres personas fallecidas. Las autoridades señalaron que Singh no cumplía con los requisitos de comprensión del inglés, lo que comprometió su capacidad para conducir de manera segura.

Según Voronin, la nueva regulación, vigente desde hace aproximadamente dos meses, incluye pruebas tanto de comprensión como de escritura en inglés para todos los conductores, con el fin de garantizar su capacidad para operar de manera segura. "Hay algunos chicos que no hablan inglés, pero exijo a mis conductores que realicen pequeñas tareas solo para asegurarme de que entiendan lo básico, como las señales de tránsito", añadió a Spectrum News.