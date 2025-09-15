Alerta, inmigrantes indocumentados: CBP puede revisar tu auto en estos 3 casos clave al entrar o salir de EE. UU.

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) inspeccionan vehículos en los pasos fronterizos con el fin de proteger la seguridad de los Estados Unidos. Estas revisiones ayudan a evitar actividades ilegales como el contrabando de drogas y personas, la entrada no autorizada al país y otros delitos. ¿Qué revisa CBP?

CBP puede inspeccionar tu auto en estos 3 casos clave al entrar o salir de EE. UU.

La CBP mantiene acuerdos con México y Canadá para prevenir la importación y exportación de vehículos robados. Por ello, los oficiales pueden solicitar documentos que demuestren que el conductor es el propietario legítimo o está autorizado para conducir el vehículo. Los principales casos en los que se realiza una revisión son:

Vehículos de alquiler: Si el automóvil es alquilado, el conductor debe presentar un permiso por escrito de la empresa de alquiler que autorice su uso fuera del país.

Si el automóvil es alquilado, el conductor debe presentar un permiso por escrito de la empresa de alquiler que autorice su uso fuera del país. Vehículos prestados o de familiares/amigos: Cuando se conduce un vehículo que pertenece a otra persona, se requiere una carta de autorización notariada dirigida al 'Representante a Cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza'.

Cuando se conduce un vehículo que pertenece a otra persona, se requiere una carta de autorización notariada dirigida al 'Representante a Cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza'. Exportación permanente del vehículo: Para exportar un automóvil, es obligatorio cumplir con todos los requisitos reglamentarios, incluyendo presentar el vehículo junto con la documentación que identifique el VIN (o el número de identificación del producto, PIN, si el vehículo no tiene VIN).

¿Qué ocurre si CBP daña tu auto?

Si tu vehículo sufre daños debido a descuidos o acciones indebidas de un empleado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), es posible solicitar una compensación por los daños a la agencia.

Obtener el Formulario Estándar 95 (Standard Form 95): Este es el formulario oficial para presentar tu reclamación. Se puede descargar desde los sitios web de la CBP o del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Este es el formulario oficial para presentar tu reclamación. Se puede descargar desde los sitios web de la CBP o del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Completar el formulario y reunir la documentación de respaldo: Aquí debes describir los hechos, el tipo de daño y el monto que reclamas. La documentación puede incluir:

Declaraciones de testigos.

Informes policiales, si los hay.

Evidencia de los costos reclamados, como facturas o presupuestos de reparación.

Fotografías o videos que muestren los daños.

Enviar el formulario y la documentación: Dirige tu reclamación al puerto de entrada, estación de la Patrulla Fronteriza o instalación de CBP más cercana al lugar del incidente.

Dirige tu reclamación al puerto de entrada, estación de la Patrulla Fronteriza o instalación de CBP más cercana al lugar del incidente. Proceso de investigación: CBP se encargará de revisar la reclamación y la base legal. De acuerdo con la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), la agencia tiene hasta seis meses para dar una resolución.

CBP se encargará de revisar la reclamación y la base legal. De acuerdo con la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), la agencia tiene hasta seis meses para dar una resolución. Recepción de la decisión: CBP enviará su decisión final por correo.