El ambiguo mensaje de Donald Trump a Venezuela: no descarta un ataque militar de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever que no descartaba una posible intervención militar en Venezuela. Durante una entrevista realizada este domingo en Morristown, Nueva Jersey, evitó dar una respuesta firme sobre la opción de actuar en el país sudamericano. Además, al ser consultado sobre si respaldaría la salida de Nicolás Maduro del poder, se limitó a responder de manera ambigua con un breve "Veremos qué pasa", según informó la agencia EFE.

Finalmente, Trump dijo: "Veremos qué pasa", por segunda vez a los periodistas, cuando se le preguntó si tenía intención de lanzar ataques adicionales contra barcos venezolanos dedicados al contrabando de drogas. "Desde luego, no hay muchos barcos ahí fuera… Ha habido muy poco tráfico marítimo", añadió.

El despliegue militar de EE. UU. en el Caribe intensifica la tensión

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de creciente presión militar. En los últimos días, Estados Unidos envió ocho buques de guerra y un submarino al Caribe en el marco de una operación antinarcóticos. Además, al menos cinco aeronaves F-35 de la Marina estadounidense fueron vistas en el aeropuerto regional José Aponte de la Torre, antigua base Roosevelt Roads, en Ceiba, Puerto Rico, según informó la agencia EFE.

La escalada incluye un operativo en el que fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación que transportaba a 11 supuestos integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, acusados de tráfico de drogas.

¿Qué pasa en Venezuela en 2025?

Trump acusó nuevamente al Ejecutivo de Maduro de enviar a Estados Unidos "pandilleros, narcotraficantes y drogas", y afirmó que esa situación "no es aceptable". El mandatario responsabilizó al régimen venezolano de generar inestabilidad en el país norteamericano a través de actividades criminales.

Venezuela responde y denuncia intento de intervención de Donald Trump

El Gobierno venezolano rechazó de manera contundente las acusaciones de Washington y condenó el ataque a una embarcación que transportaba a 11 supuestos integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos estaría realizando vuelos de vigilancia e intentando preparar una intervención militar con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro.

¿Qué países aliados tiene Venezuela?

Hasta 2025, los principales aliados de Venezuela y del gobierno de Nicolás Maduro son:

Rusia: Socio clave en lo político, económico y militar; ha respaldado abiertamente a Maduro y enviado delegaciones de alto nivel.

China: Enfocada sobre todo en lo económico y comercial, ha sido un apoyo importante frente a las sanciones internacionales.

Irán: Con vínculos cada vez más estrechos, coopera en petróleo, tecnología y equipos militares.

Cuba: Aliado histórico y cercano, con fuerte afinidad política e ideológica.

Nicaragua: Socio político y miembro de la Alianza Bolivariana (ALBA).

Bolivia: También dentro del ALBA, mantiene respaldo al gobierno de Maduro.

Turquía y Catar: Han mostrado su apoyo en distintos espacios diplomáticos.

Países del Caribe: Varias naciones como Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Granada y Dominica, han expresado su respaldo, muchas vinculadas al ALBA.

En general, las alianzas de Venezuela en 2025 reflejan una fuerte polarización en el escenario internacional.