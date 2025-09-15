0
EE. UU. ataca nuevamente: Trump anuncia la destrucción de una segunda embarcación con drogas procedentes de Venezuela

Trump informó de un ataque militar estadounidense en aguas internacionales cerca de Venezuela que mató a tres supuestos "narcoterroristas venezolanos".

Trump afirmó que el barco llevaba drogas en aguas internacionales.
Trump afirmó que el barco llevaba drogas en aguas internacionales.
El lunes, el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un segundo ataque contra un barco sospechoso de transportar drogas en el mar Caribe. Según el mandatario, la acción resultó en la muerte de tres presuntos narcotraficantes venezolanos.

Trump respondió el domingo preguntas sobre Venezuela.

Trump anuncia la destrucción de una segunda embarcación con drogas provenientes de Venezuela

En su mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el mandatario afirmó: "Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas identificados como extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur".

Trump aseguró que la lancha se encontraba en aguas internacionales y transportaba drogas, y concluyó su declaración con un mensaje de advertencia: "¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡TE VAMOS A CAZAR!"

La operación refuerza la postura de Estados Unidos de cero tolerancia frente a los narcoterroristas en aguas internacionales y evidencia la creciente confrontación con el régimen de Maduro en el Caribe.

Donald Trump

Trump aseguró que las tropas estadounidenses no sufrieron bajas.

El 2 de septiembre, Estados Unidos derribó una primera lancha que, según Washington, transportaba drogas y a 11 presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. La administración de Nicolás Maduro negó las acusaciones y condenó el ataque.

¿Qué hizo EE. UU. en Venezuela?

El segundo ataque se da en medio de un incremento de las tensiones entre Washington y Caracas, derivado del despliegue militar estadounidense en el Caribe con el objetivo de combatir el narcotráfico.

La administración Trump ha acusado a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, afirmaciones que el régimen venezolano ha rechazado. Además, Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita la captura del presidente venezolano.

Maduro declara que las comunicaciones con EE. UU. están "deshechas"

El presidente Nicolás Maduro aseguró este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están deshechas tras lo que calificó como una agresión.

"Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el Gobierno de Estados Unidos están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantajes", declaró durante una rueda de prensa en Caracas.

Maduro señaló que aunque no están en cero, las conversaciones mantienen solo un hilo básico con John McNamara, encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de EE. UU. para Venezuela en Colombia. Este contacto estaría centrado en el regreso de migrantes venezolanos desde Estados Unidos, considerado de "altísima prioridad" por su administración.

