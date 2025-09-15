Este 15 de septiembre, Estados Unidos llevó a cabo un segundo ataque contra un buque venezolano en el Caribe, al que Donald Trump no dudó en confirmar presuntos vínculos con actividades de narcotráfico.

Esta inesperada operación, organizada por el Comando Sur del país americano, dejó un saldo de tres tripulantes fallecidos venezolanos, mientras que las fuerzas estadounidenses no reportaron bajas. Asimismo, el republicano usó sus redes sociales para arremeter contra el país de Maduro y sacar cara por la acción inmediata del equipo estadounidense.

Así fue el segundo ataque de EE. UU. a barco vinculado al narcotráfico y dejó 3 muertos

Recientemente, el mandatario de EE..UU. decidió recurrir a su cuenta oficial en Truth Social para compartir fuertes imágenes del operativo que se realizó, esto como parte de la estrategia estadounidense contra las organizaciones criminales transnacionales.

En el material difundido, se vio el momento exacto en la que una embarcación fue interceptada mientras transportaba cargamentos ilegales hacia la tierra de Trump. El presidente defendió el ataque y resaltó que los cárteles venezolanos "representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de EE. UU.".

Asimismo, en su mensaje, Trump explicó que este segundo ataque se dio debido a que los narcoterroristas trasladaban drogas hacia el país americano, considerando el hecho como "un arma mortal que envenena a los estadounidenses". Esta operación dejó como saldo a "tres terroristas varones" venezolanos fallecidos.

No obstante, el líder de EE. UU. afirmó que no se registraron bajas ni heridos entre las fuerzas estadounidenses. En su post, Trump lanzó un fuerte mensaje: "¡Atención! Si transporta drogas que pueden matar estadounidenses, ¡lo estamos cazando!". En tanto, aseguró que estos grupos traen consecuencias devastadoras para las comunidades estadounidenses desde hace muchas décadas.

¿Cuándo se llevó a cabo el primer ataque de EE. UU. a barcos de Venezuela?

Por otro lado, es bueno conocer que, el pasado 2 de septiembre de 2025, Estados Unidos realizó su primer ataque militar contra un buque venezolano, a quien acusó de trasladar drogas en aguas internacionales del sur del Caribe.

Aquella operación, que recibió la autorización inmediata de Trump, registró un total de 11 fallecidos, a quienes se tachó como integrantes del Tren de Aragua, una organización "narcoterrorista" que están en el ojo público de las autoridades americanas.