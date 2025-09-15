Recientemente, han decidido posponer los festejos y actividades que se realizan por la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

La medida se tomó luego que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmara más redadas masivas en la zona, esto con la finalidad de detener a los inmigrantes indocumentados que acudan. ¿Qué ciudades cancelaron sus eventos en estas fechas?

Inmigrantes recibieron pésima noticia de ICE: estos eventos afectados por operativos

Este mes de septiembre, las políticas restrictivas en inmigración implementadas por la administración Trump siguen generando preocupación en EE. UU., junto con una iniciativa federal que promueve el uso exclusivo del inglés y una campaña en contra de la diversidad, la igualdad y la inclusión.

Ahora, se informó que organizadores de diversas regiones, desde Massachusetts y Carolina del Norte hasta California y Washington, han decidido posponer y cancelar los últimos festivales dedicados al Mes de la Herencia Hispana. Previo a ello, se conoció, según Univisión, que los vendedores ambulantes y miembros de la comunidad inmigrante tampoco participarían en estas celebraciones por su temor por ICE.

Cabe precisar que estas actividades reflejaban las tradiciones de países como México, Puerto Rico y Venezuela. No obstante, la situación se complica debido a las políticas de inmigración, las cuales llevaron a agentes encubiertos de ICE a realizar redadas en granjas y fábricas, afectando incluso a residentes legales.

El clima de terror ha hecho que los organizadores del festival de la Independencia de México en Chicago suspendan las celebraciones. Argumentaron que celebrar "El Grito Chicago" en este contexto podría poner en riesgo la seguridad de la comunidad. Aunque el día de la independencia se conmemora el 16 de septiembre, las festividades en Chicago suelen extenderse mucho más.

Por su parte, la senadora demócrata por Illinois, Karina Villa, expresó su indignación ante la situación, calificando el despliegue de tropas del Gobierno federal como un insulto y una táctica destinada a infundir miedo. La incertidumbre sobre el futuro de estas celebraciones resalta la tensión entre la cultura latina y las políticas migratorias actuales.

Otros eventos cancelados por la presencia de operativos de ICE en EE. UU.

Ante estas confirmaciones de redadas, se conoció que el festival anual del Día de la Independencia de México en Sacramento también fue cancelado por los organizadores, quienes resaltaron la importancia de la seguridad de la comunidad y la tensión política que existe al respecto.

Otros eventos cancelados son el Festival de la Herencia Hispana de las Carolinas, el Festival de la Herencia Hispana en Kenner, Louisiana, y FIESTA Indianapolis, en EE. UU.