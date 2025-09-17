Atención inmigrantes en EE. UU.: esta es la cantidad de años que debes pasar con la Green Card para naturalizarte como ciudadano

Miles de inmigrantes en Estados Unidos aspiran a obtener la ciudadanía, un paso clave para asegurar estabilidad y más derechos en el país. Sin embargo, este proceso exige cumplir con ciertos requisitos, siendo el tiempo con la Green Card uno de los principales. Conocer cuántos años debes vivir legalmente como residente permanente puede marcar la diferencia en tu planificación migratoria.

La naturalización no ocurre de forma automática y depende de factores como tu historial migratorio y el tipo de residencia. Aunque muchas personas creen que basta con vivir varios años en EE. UU., la ley establece condiciones claras y estrictas. Aquí te explicamos cuántos años necesitas con la Green Card antes de iniciar tu camino hacia la ciudadanía estadounidense.

¿Cuántos años debes tener con la Green Card para naturalizarte como ciudadano estadounidense?

Para poder optar a la ciudadanía estadounidense, la mayoría de quienes tienen la residencia permanente deben haber permanecido con su Green Card por un mínimo de 5 años. Durante ese periodo, se exige haber estado físicamente dentro del país al menos 30 meses. También se requiere mantener una buena conducta moral y satisfacer otros criterios establecidos.

En situaciones particulares, como estar casado con un ciudadano de EE. UU., el tiempo requerido baja a 3 años. Asimismo, es obligatorio tener conocimientos básicos de inglés, aprobar una prueba de educación cívica y realizar el juramento de fidelidad. El cumplimiento del tiempo de residencia es solo uno de los pasos para lograr la naturalización.

¿Cuáles son los beneficios de tener la ciudadanía americana?

Obtener la ciudadanía americana te brinda derechos cívicos y políticos, así como también seguridad y estabilidad, oportunidades de empleo, familia, entre otros. Es así que a detalle, los ciudadanos pueden hacer lo siguiente: