- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Bayern Munich vs Chelsea
- River vs Palmeiras
- Bolívar vs Atlético Mineiro
- Universitario
- Retiro AFP
Atención inmigrantes en EE. UU.: esta es la cantidad de años que debes pasar con la Green Card para naturalizarte como ciudadano
Si tienes una Green Card en EE. UU., es importante saber cuántos años debes residir legalmente antes de poder solicitar la ciudadanía estadounidense.
Miles de inmigrantes en Estados Unidos aspiran a obtener la ciudadanía, un paso clave para asegurar estabilidad y más derechos en el país. Sin embargo, este proceso exige cumplir con ciertos requisitos, siendo el tiempo con la Green Card uno de los principales. Conocer cuántos años debes vivir legalmente como residente permanente puede marcar la diferencia en tu planificación migratoria.
La naturalización no ocurre de forma automática y depende de factores como tu historial migratorio y el tipo de residencia. Aunque muchas personas creen que basta con vivir varios años en EE. UU., la ley establece condiciones claras y estrictas. Aquí te explicamos cuántos años necesitas con la Green Card antes de iniciar tu camino hacia la ciudadanía estadounidense.
PUEDES VER: Persecución de agentes del ICE ocasiona múltiple choque contra auto de inmigrantes indocumentados: ¿cuántos heridos hubieron?
¿Cuántos años debes tener con la Green Card para naturalizarte como ciudadano estadounidense?
Para poder optar a la ciudadanía estadounidense, la mayoría de quienes tienen la residencia permanente deben haber permanecido con su Green Card por un mínimo de 5 años. Durante ese periodo, se exige haber estado físicamente dentro del país al menos 30 meses. También se requiere mantener una buena conducta moral y satisfacer otros criterios establecidos.
En situaciones particulares, como estar casado con un ciudadano de EE. UU., el tiempo requerido baja a 3 años. Asimismo, es obligatorio tener conocimientos básicos de inglés, aprobar una prueba de educación cívica y realizar el juramento de fidelidad. El cumplimiento del tiempo de residencia es solo uno de los pasos para lograr la naturalización.
¿Cuáles son los beneficios de tener la ciudadanía americana?
Obtener la ciudadanía americana te brinda derechos cívicos y políticos, así como también seguridad y estabilidad, oportunidades de empleo, familia, entre otros. Es así que a detalle, los ciudadanos pueden hacer lo siguiente:
- Votar en todas las elecciones de gobiernos federales, estatales y locales.
- Ocupar cargos públicos como ciertos puestos de trabajo federales y estatales.
- Los ciudadanos no tendrán la preocupación constante de renovar su estatus migratorio.
- Viajar al extranjero por periodos más largos de tiempo sin el miedo a perder su estatus.
- Tener acceso a mejores empleos en el país.
- 1
Atención inmigrantes en EE. UU.: esta es la cantidad de años que debes pasar con la Green Card para naturalizarte como ciudadano
- 2
Persecución de agentes del ICE ocasiona múltiple choque contra auto de inmigrantes indocumentados: ¿cuántos heridos hubieron?
- 3
Trump confirma que EE. UU. destruyó tres barcos de Venezuela y lanza advertencia a Maduro: "Dejen de enviar drogas"
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50