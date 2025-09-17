Alerta, inmigrantes indocumentados: fuerte redada del ICE y la Patrulla Fronteriza ocurre en este estado de EE. UU

En una operación sorpresiva, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto con la Patrulla Fronteriza han lanzado una fuerte redada en el estado de Illinois, enfocados en arrestar a inmigrantes indocumentados. Las autoridades han asegurado que esta operación es parte de un esfuerzo continuo para hacer cumplir las leyes migratorias. La redada ha generado preocupación y tensiones en comunidades vulnerables.

Fuerte operativo del ICE ocurrió en Illinois

Tras una intensificación de operativos de inmigración en el estado de Chicago, durante este gobierno de Donald Trump, esta vez le tocó el turno a la ciudad de Illinois, ya que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) ingresaron a una vivienda, como parte de una campaña que se basa en capturar a inmigrantes indocumentados peligrosos.

Es así que dicho momento fue grabado en la madrugada, mediante un en vivo, por uno de los voluntarios extranjeros que documenta sucesos como estos. Asimismo, testigos que estuvieron presente señalaron presencia de helicópteros, detonaciones y que se tumbó una puerta. "No sé (...) llegaron a la casa, tumbaron la puerta", dijo una de las testigos a la prensa.

En tanto, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, mencionó a través de sus redes sociales que el presidente Donald Trump ha sido claro en tomar acción junto a su administración, en caso los políticos no prioricen la seguridad de sus ciudadanos.

¿Illinois colabora con las políticas santuario?

Illinois se ha posicionado como un estado que respalda las políticas de santuario, las cuales restringen la colaboración entre las autoridades locales y el ICE. Desde 2017, el gobernador J.B. Pritzker promulgó una legislación que impide a la policía cooperar en arrestos de inmigrantes sin una orden judicial previa. Por lo que esta legislación ha sido fundamental para ofrecer mayor protección a los inmigrantes indocumentados y asegurarles el acceso a servicios básicos sin el temor constante de ser deportados.