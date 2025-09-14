0
LO ÚLTIMO
Así quedó el Acumulado Liga 1 2025 y la Tabla del Clausura

Atención inmigrantes: esta es la función principal de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP)

La Patrulla Fronteriza desempeña un papel clave en la seguridad nacional, protegiendo las fronteras y gestionando el flujo migratorio. Descubre su función principal.

Andrea Benavente
Esta es la función de la Patrulla Fronteriza en EE. UU.
Esta es la función de la Patrulla Fronteriza en EE. UU. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) juega un papel central en la gestión de la seguridad en las fronteras del país. Su labor afecta directamente las políticas migratorias y la vida de miles de personas. Cada día, la USBP enfrenta desafíos complejos relacionados con la vigilancia fronteriza, el control de los flujos migratorios y el resguardo de la seguridad nacional. Conocer sus responsabilidades es crucial para entender cómo opera el sistema de inmigración en EE.UU.

Walmart busca beneficiar a sus usuarios.

PUEDES VER: La nueva jugada de Walmart que beneficiará a todos sus usuarios: ¿de qué se trata?

¿Cuál es la función principal de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.?

La misión principal de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (USBP) es resguardar las fronteras del país, evitando la entrada ilegal de personas, sustancias ilegales y contrabando. También se ocupa de monitorear las zonas fronterizas y los puntos de acceso. Su propósito es asegurar la protección nacional y hacer cumplir las normativas migratorias.

¿Cómo se relaciona con el ICE?

Por otro lado, la Patrulla Fronteriza colabora de manera cercana con los agentes del ICE en acciones coordinadas. Mientras que la USBP se dedica a evitar las entradas ilegales, ICE se encarga de llevar a cabo las investigaciones y las deportaciones de aquellos que han infringido las leyes migratorias una vez dentro del territorio.

En tanto, los agentes federales del ICE se encargan de garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias en EE. UU., realizando investigaciones y arrestos de personas que infringen las normativas de inmigración. Asimismo, supervisa delitos vinculados al tráfico de personas, el narcotráfico y el fraude. Cabe resaltar que su función incluye la deportación de extranjeros que estén en el país sin autorización o que hayan cometido actos criminales.

¿Cuáles son las oficinas que conforman el ICE?

ICE está formado por dos principales oficinas: HSI, encargada de investigar delitos como inmigración ilegal y narcotráfico, y ERO, que se ocupa de la detención y deportación de indocumentados. Además, cuenta con la Oficina de Operaciones de Aduanas para proteger las fronteras.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Lo que los expertos en inmigración en EE. UU. quieren que sepas sobre ICE: cómo protegerte como inmigrante

  2. Alerta, trabajadores inmigrantes en Nueva York: tras fallo de la Casa Blanca, sus empleos en esta industria corren riesgo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano