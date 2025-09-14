Atención inmigrantes: esta es la función principal de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP)

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) juega un papel central en la gestión de la seguridad en las fronteras del país. Su labor afecta directamente las políticas migratorias y la vida de miles de personas. Cada día, la USBP enfrenta desafíos complejos relacionados con la vigilancia fronteriza, el control de los flujos migratorios y el resguardo de la seguridad nacional. Conocer sus responsabilidades es crucial para entender cómo opera el sistema de inmigración en EE.UU.

¿Cuál es la función principal de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.?

La misión principal de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (USBP) es resguardar las fronteras del país, evitando la entrada ilegal de personas, sustancias ilegales y contrabando. También se ocupa de monitorear las zonas fronterizas y los puntos de acceso. Su propósito es asegurar la protección nacional y hacer cumplir las normativas migratorias.

¿Cómo se relaciona con el ICE?

Por otro lado, la Patrulla Fronteriza colabora de manera cercana con los agentes del ICE en acciones coordinadas. Mientras que la USBP se dedica a evitar las entradas ilegales, ICE se encarga de llevar a cabo las investigaciones y las deportaciones de aquellos que han infringido las leyes migratorias una vez dentro del territorio.

En tanto, los agentes federales del ICE se encargan de garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias en EE. UU., realizando investigaciones y arrestos de personas que infringen las normativas de inmigración. Asimismo, supervisa delitos vinculados al tráfico de personas, el narcotráfico y el fraude. Cabe resaltar que su función incluye la deportación de extranjeros que estén en el país sin autorización o que hayan cometido actos criminales.

¿Cuáles son las oficinas que conforman el ICE?

ICE está formado por dos principales oficinas: HSI, encargada de investigar delitos como inmigración ilegal y narcotráfico, y ERO, que se ocupa de la detención y deportación de indocumentados. Además, cuenta con la Oficina de Operaciones de Aduanas para proteger las fronteras.