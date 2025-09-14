- Hoy:
Corte de apelaciones en EE. UU. lanza fuerte advertencia sobre el parole humanitario
La Corte de apelaciones en Estados Unidos advierte que el gobierno de Donald Trump podría cancelar el programa del Parole Humanitario que protege a inmigrantes.
Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos emitió una advertencia contundente sobre el uso del parole humanitario por parte del gobierno. El tribunal expresó preocupaciones sobre la legalidad del programa, especialmente en lo que respecta a su aplicación masiva. Esto podría significar un giro en la política migratoria y afectar a miles de solicitantes en espera.
El parole humanitario ha sido una herramienta clave para permitir la entrada temporal de migrantes por razones urgentes. Sin embargo, el fallo plantea que su uso podría estar excediendo la autoridad legal del Ejecutivo. Grupos defensores de migrantes advierten que la medida generaría incertidumbre para muchas familias.
Corte de apelaciones lanza fuerte advertencia sobre el parole humanitario
La Corte de apelaciones de Estados Unidos ratificó que el gobierno de Donald Trump podría ponerle fin al programa social de 'Parole Humanitario' el cual beneficia a más de 400, 000 inmigrantes, provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Cabe precisar que anteriormente, la Corte Suprema había suspendido temporalmente el Parole Humanitario durante el mes de mayo, por lo que este nuevo fallo representa una victoria legal para la Administración Trump.
¿Cuáles eran los beneficios del Parole Humanitario?
El programa de parole humanitario permite el ingreso temporal a Estados Unidos de personas que enfrentan situaciones críticas, sin requerir una visa convencional. Está dirigido a quienes huyen de crisis humanitarias, desastres naturales o necesitan reencontrarse con familiares cercanos. Además, ofrece una vía legal y controlada que ayuda a aliviar la presión sobre el sistema de asilo del país.
También otorga la posibilidad de trabajar legalmente mientras se resuelve su situación migratoria, lo que les permite cubrir sus necesidades básicas. Esta opción les brinda mayor independencia económica y reduce su carga sobre los servicios públicos. Facilita, además, una adaptación más rápida al entorno social, gracias al acceso a educación y atención médica.
