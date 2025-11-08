ATENCIÓN, venezolanos en Florida: miles podrán ser deportados por ICE al acabar protecciones del TPS

El pasado viernes 7 de noviembre de 2025 se acabaron los beneficios del Estatus de Protección Temporal o TPS, el cual afectará a cientos de miles de venezolanos, especialmente en estados como la Florida donde un número importante de inmigrantes que escapan de la dictadura de Nicolás Maduro podrían ser deportados por las autoridades.

¿Qué pasará con los venezolanos sin TPS en Estados Unidos?

En el caso particular Florida, el estado en mención alberga a uno 230 mil venezolanos que cuentan con el TPS (para marzo de 2025), con muchos de estos con solicitudes de asilo pendientes o, por el contrario, han presentado documentación relacionada a la obtención de visas de trabajo o tarjetas de residencia permanente.

Pero, hay que tener en cuenta que estas solicitudes en proceso no dan a nadie estatus legal, sino que mantienen su condición de ilegales hasta que se determine lo contrario, por lo que, si no cuentan con una vía alternativa para quedarse en los Estados Unidos, entonces serán potenciales presas para la deportación a manos de agentes del ICE.

Pero, es necesario recordar que esta medida tuvo la aprobación de la Corte Suprema de Estados Unidos al darle luz verde a la administración Trump para finalizar el TPS a los venezolanos, a la vez de revocar el fallo del tribunal inferior de mantenerlo hasta octubre de 2026.

¿Qué implica quedarse sin TPS en Estados Unidos?

La perdida del Estatus de Protección Temporal implica que los venezolanos en suelo estadounidense se encontrarán desprotegidos al no contar con estatus migratorio legal, tampoco con autorización de trabajo, todo ello acrecentado en un contexto internacional donde el gobierno de Donald Trump analiza seriamente atacar Venezuela para deponer al gobierno de Nicolás Maduro.

Trump y su gobierno han calificado a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional teniendo como principal punto de distribución, precisamente, los Estados Unidos, lo que llevó a esta a administración a desplegar un contingente militar en las costas del Caribe cerca a Colombia y Venezuela, hundiendo una serie de embarcaciones acusadas de transportar droga.

Esta situación coloca entre la espada y la pared a miles de venezolanos, ya que quedarse en los Estados Unidos implica una ruleta rusa donde los agentes del ICE podrían arrestarlos para deportarlos, no necesariamente de retorno a Venezuela, sino a una de las cárceles de máxima seguridad en El Salvador de Nayib Bukele.

Otra opción es volver a Venezuela, del lugar de donde escaparon, dado que la nación sudamericana lleva varios años al borde de ser un estado fallido, con una crisis humanitaria permanente, con serios problemas económicos y ni qué decir de la represión que ha aumentado tanto, sobre todo después de los últimos comicios que ratificaron a Maduro como presidente, pero que la oposición llanera acusa de fraude.

Ante esto, el Miami Herald recogió el testimonio de una activista venezolana (de quien se mantuvo su identidad en el anonimato) que se encuentra en la misma situación de miles de sus compatriotas en EE.UU.: "Todo venezolano, o cualquier inmigrante que no sea residente legal ni ciudadano, siento angustia y ansiedad. Más allá de los problemas migratorios, existe una realidad más profunda: Venezuela sigue bajo una dictadura terrible".