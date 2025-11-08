Aviso importante: recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió poner fin a la extensión automática del permiso de trabajo para los extranjeros que están en proceso de renovar este importante documento en el país americano.

La drástica medida afecta a varios solicitantes que dependían de esta prórroga para continuar con sus actividades laborales mientras se gestionaba su renovación en la nación. ¿Serán deportados próximamente? AQUÍ todo lo que se sabe y qué podría pasar con este grupo afectado.

Permiso de trabajo: esto pasará con los extranjeros en EE. UU. tras fin de prórroga

'As.com' y otros medios internacionales resaltaron la última medida del DHS, en el que la Extensión Automática de las Autorizaciones de Empleo (EAD) ya no va más en EE. UU. Este cambio se enmarca dentro de la política migratoria de la administración Trump, que prioriza la investigación y la seguridad antes de conceder beneficios migratorios a los extranjeros.

La nueva orden, que empezó a regir desde el 30 de octubre, refiere a que los inmigrantes que busquen renovar su EAD ya no recibirán una extensión automática. En su lugar, tendrán que someterse a un nuevo proceso de verificación de información. USCIS ya ha señalado que las excepciones serán limitadas.

Conoce qué pasará con los extranjeros en EE. UU. tras fin de prórroga del permiso de trabajo.

La agencia también informó que la eliminación de las prórrogas automáticas dará como resultado una investigación más frecuente de los extranjeros.

Revisar los antecedentes de un extranjero con mayor regularidad permitirá al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) prevenir el fraude y detectar a aquellos con intenciones potencialmente perjudiciales, facilitando así su procesamiento para la expulsión del país", expresó la entidad.

Recomendaciones y advertencia tras cancelación de la extensión automática de permisos laborales

Por su parte, el director del USCIS remarcó que la entidad está priorizando la investigación y el control riguroso de los extranjeros, asegurando que se realicen las "verificaciones adecuadas" antes de extender los permisos de trabajo. "Es fundamental que todos los extranjeros comprendan que trabajar en los Estados Unidos es un privilegio, no un derecho", sentenció por su lado el funcionario.

En tanto, tras el fin de la extensión automática para la renovación del permiso de trabajo, USCIS ha aconsejado a los extranjeros a inciar el proceso de renovación lo más pronto posible para evitar complicaciones en la fecha de vencimiento del documento.