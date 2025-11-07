Actualmente, más de 40 millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) están a la expectativa de nuevas medidas y cambios. Y es que, como se recuerda, un juez federal en Rhode Island impactó a la comunidad al ordenar a la administración de Trump financiar en su totalidad los cupones de alimentos correspondientes a este mes antes del 7 de noviembre.

Incluso, precisó que se utilice los fondos de emergencia de la Sección 32, los cuales estaban destinados originalmente a programas de nutrición infantil. Este plazo ya vencido ha incrementado la incertidumbre en medio del cierre del Gobierno de EE. UU. ¿Qué pasará con este grupo que está a la espera de la ayuda económica y de alimentos?

Situación actual de los beneficiarios y los cupones de alimentos SNAP tras decisión de juez

Según los últimos informes de medios internacionales, esta sorpresiva decisión judicial se llevó a cabo luego del fin parcial de SNAP por parte del gobierno federal, esto pese a contar con reservas adicionales.

El juez consideró que la respuesta de la administración era insuficiente, mientras que la Casa Blanca defendió su postura, argumentando que esos fondos están destinados a otras situaciones y no a una crisis que, según ellos, fue provocada por el Congreso.

A partir de HOY, esto pasará con los cupones de alimentos SNAP tras decisión de juez.

Por su parte, la administración de Trump ya adelantó su intención de apelar la orden, pero no brindó más detalles sobre el proceso. En tanto, durante una reciente cena con líderes de Asia Central, Trump había sido interrogado sobre el asunto, pero desvió todas las preguntas hacia el vicepresidente J. D. Vance, quien no respaldó el fallo.

"Es un fallo absurdo porque un juez federal nos está diciendo qué hacer en medio de un cierre del Gobierno generado por los demócratas", señaló Vance. "Si los demócratas reabren el Gobierno, sin duda podemos financiar SNAP y llevar a cabo muchas iniciativas beneficiosas para el pueblo estadounidense", acotó. Asimismo, Vance advirtió que la situación se deterioraría si no se alcanza un acuerdo político.

Cupones SNAP: ¿Qué pasará con los beneficiarios tras la fecha de vencimiento del plazo?

Hasta el momento, la situación continúa generando incertidumbre. Las filas en los bancos de alimentos siguen aumentando, reflejando una creciente crisis alimentaria. En Nueva Jersey, aproximadamente 800.000 personas dependen mensualmente de los cupones de asistencia para adquirir alimentos, lo que evidencia la angustia de quienes se encuentran en esta complicada situación incierta.

Por su parte, una beneficiaria del programa SNAP compartió con Telemundo 51 su experiencia al enfrentar esta incertidumbre al inicio del mes: "Es muy complicado, ya que siempre esperamos los primeros días para comprar lo esencial. Trabajamos adicionalmente para cubrir lo que falta, pero esto nos tomó por sorpresa", expresó.

Se espera que se llegue a un acuerdo y se realice el calendario del mes, pues, como se recuerda, la orden judicial estableció un límite antes del 7 de noviembre, fecha en la que no se ha dado, hasta el momento, ninguna respuesta frente a la orden judicial.