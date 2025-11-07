Home Depot CONFIRMA fecha para CERRAR sus puertas en TODAS sus tiendas de EE. UU. en noviembre 2025

Los consumidores que dependen de Home Depot para proyectos personales o reparaciones deberán considerar dos fechas importantes antes de que termine el año. La cadena confirmó que pausará la atención en todas sus tiendas de Estados Unidos en dos feriados muy esperados.

La empresa busca que su equipo pueda disfrutar de momentos con sus familias sin preocuparse por cumplir horarios laborales. Por esa razón, Home Depot se suma a la creciente tendencia de minoristas que cierran completamente durante estas festividades.

Clientes deberán planificar compras para evitar contratiempos en proyectos del hogar.

¿Qué día de noviembre cierra Home Depot en EE. UU.?

La compañía confirmó que ninguna tienda operará el jueves 27 de noviembre de 2025, día en que se celebra el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). Se trata de una festividad profundamente arraigada en la cultura estadounidense.

Al día siguiente, la cadena reabrirá con normalidad para Black Friday, uno de los eventos más grandes del año en descuentos y movimiento comercial.

Segundo cierre confirmado en diciembre

Home Depot también cerrará sus puertas el 25 de diciembre, fecha en la que millones de familias celebran Navidad. Aunque las empresas no están obligadas por ley a ofrecer este día libre, la compañía mantiene esta política desde hace años.

En ambos casos, los consumidores que necesiten realizar compras deberán programarlas con anticipación para evitar inconvenientes y retrasos en proyectos del hogar.

¿Qué otras tiendas también cerrarán en Thanksgiving?

Varias cadenas se suman a esta medida, entre ellas:

Walmart

Best Buy

Target

Lowe’s

Macy’s

Trader Joe’s

Costco

TJ Maxx

Sam’s Club

PetSmart

Publix

Estas tiendas también priorizan el bienestar de sus empleados durante los feriados.

Tiendas que podrían operar en Thanksgiving

Otras cadenas sí mantendrán actividad normal o con horario especial:

Whole Foods Market

CVS

Walgreens

Kroger

Albertsons

Dollar General

Starbucks

Big Lots

Se recomienda consultar directamente con cada local para confirmar horarios.

Últimos feriados federales del año en EE. UU.

Según el calendario federal estadounidense, los feriados restantes del año son:

Día de Acción de Gracias : jueves 27 de noviembre

: jueves 27 de noviembre Navidad: jueves 25 de diciembre

¿Cómo pueden prepararse los consumidores?

Home Depot aconseja comprar con anticipación, especialmente para quienes planean decoraciones navideñas, mejoras del hogar o regalos. También recuerdan el uso de compras online con recogida o envío a domicilio para mayor comodidad.

Aunque estos cierres puedan afectar las compras de último minuto, la compañía apuesta por fortalecer la cultura laboral y el equilibrio personal de sus empleados, algo que cada vez más empresas del país están adoptando.