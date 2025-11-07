- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Garcilaso
- Sporting Cristal vs Cienciano
- Cusco vs Sport Boys
- Lista de convocados de Perú
- El Salvador vs Colombia
- Egipto vs Venezuela
- México vs Costa de Marfil
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Home Depot CONFIRMA fecha para CERRAR sus puertas en TODAS sus tiendas de EE. UU. en noviembre 2025
Home Depot confirma que detendrá sus operaciones en todo EE. UU. en dos fechas festivas, afectando compras de última hora y proyectos en el hogar.
Los consumidores que dependen de Home Depot para proyectos personales o reparaciones deberán considerar dos fechas importantes antes de que termine el año. La cadena confirmó que pausará la atención en todas sus tiendas de Estados Unidos en dos feriados muy esperados.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: esto es lo que el CBP puede REVISAR legalmente en tu celular al entrar a Estados Unidos
La empresa busca que su equipo pueda disfrutar de momentos con sus familias sin preocuparse por cumplir horarios laborales. Por esa razón, Home Depot se suma a la creciente tendencia de minoristas que cierran completamente durante estas festividades.
Clientes deberán planificar compras para evitar contratiempos en proyectos del hogar.
¿Qué día de noviembre cierra Home Depot en EE. UU.?
La compañía confirmó que ninguna tienda operará el jueves 27 de noviembre de 2025, día en que se celebra el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). Se trata de una festividad profundamente arraigada en la cultura estadounidense.
Al día siguiente, la cadena reabrirá con normalidad para Black Friday, uno de los eventos más grandes del año en descuentos y movimiento comercial.
Segundo cierre confirmado en diciembre
Home Depot también cerrará sus puertas el 25 de diciembre, fecha en la que millones de familias celebran Navidad. Aunque las empresas no están obligadas por ley a ofrecer este día libre, la compañía mantiene esta política desde hace años.
En ambos casos, los consumidores que necesiten realizar compras deberán programarlas con anticipación para evitar inconvenientes y retrasos en proyectos del hogar.
¿Qué otras tiendas también cerrarán en Thanksgiving?
Varias cadenas se suman a esta medida, entre ellas:
- Walmart
- Best Buy
- Target
- Lowe’s
- Macy’s
- Trader Joe’s
- Costco
- TJ Maxx
- Sam’s Club
- PetSmart
- Publix
Estas tiendas también priorizan el bienestar de sus empleados durante los feriados.
Tiendas que podrían operar en Thanksgiving
Otras cadenas sí mantendrán actividad normal o con horario especial:
- Whole Foods Market
- CVS
- Walgreens
- Kroger
- Albertsons
- Dollar General
- Starbucks
- Big Lots
Se recomienda consultar directamente con cada local para confirmar horarios.
Últimos feriados federales del año en EE. UU.
Según el calendario federal estadounidense, los feriados restantes del año son:
- Día de Acción de Gracias: jueves 27 de noviembre
- Navidad: jueves 25 de diciembre
¿Cómo pueden prepararse los consumidores?
Home Depot aconseja comprar con anticipación, especialmente para quienes planean decoraciones navideñas, mejoras del hogar o regalos. También recuerdan el uso de compras online con recogida o envío a domicilio para mayor comodidad.
Aunque estos cierres puedan afectar las compras de último minuto, la compañía apuesta por fortalecer la cultura laboral y el equilibrio personal de sus empleados, algo que cada vez más empresas del país están adoptando.
- 1
ALERTA para inmigrantes con permiso de trabajo en EE. UU.: Por este motivo, USCIS ya no renovará automáticamente tu EAD card
- 2
ALERTA con los permisos de trabajo, inmigrantes: AILA anuncia terrible panorama tras drástico fin de la extensión
- 3
ALERTA para beneficiarios de SNAP: última esperanza y FECHA probable de activación de los cupones para millones de familias
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50