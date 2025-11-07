La decisión de Walmart que recibió ELOGIOS de Donald Trump para este Día de Acción de Gracias

0
Universitario vs Garcilaso por la Liga 1
Walmart y otras grandes cadenas de supermercados lanzan ofertas navideñas en medio de los altos precios de los alimentos, lo que ha llamado la atención de Trump.

Trump elogió el miércoles a Walmart, mayor empleador privado de EE. UU.
Trump elogió el miércoles a Walmart, mayor empleador privado de EE. UU.
Con la temporada navideña acercándose y los precios de los alimentos todavía elevados, Walmart y otros grandes supermercados están lanzando ofertas especiales para facilitar la cena de Acción de Gracias a las familias estadounidenses. Esta estrategia ha llamado la atención de figuras políticas, incluido el presidente Donald Trump, quien destacó el esfuerzo de Walmart por ofrecer opciones más económicas.

Trump elogia a Walmart por reducir los costos de la cena de Acción de Gracias en Estados Unidos

El miércoles, Donald Trump elogió públicamente a Walmart por su iniciativa de ofrecer una comida de Acción de Gracias más asequible. "Walmart acaba de anunciar que el costo de su comida estándar de Acción de Gracias… es un 25 % más bajo que hace un año. ¿No es genial? Eso es muy importante", afirmó Trump durante su discurso en el Foro Empresarial de Estados Unidos, según reporta FOX Business.

El minorista lanzó su tradicional canasta para la cena de Acción de Gracias, que incluye 20 productos, desde marcas nacionales hasta opciones propias como el pavo Butterball, y está diseñada para servir a 10 personas por menos de 40 dólares.

Esto equivale a aproximadamente 4 dólares por persona, lo que representa un alivio significativo para muchas familias que enfrentan la presión de los altos precios de los comestibles.

Inflación y precios de los alimentos en Estados Unidos

La decisión de Walmart se produce en un contexto en el que los precios de los alimentos han seguido aumentando. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), durante los 12 meses que finalizaron en septiembre de 2025, los costos de los alimentos para el hogar crecieron un 2,7 %.

Entre 2020 y 2024, los precios promedio de todos los alimentos comprados por los consumidores, incluidos los comestibles y las comidas fuera de casa, aumentaron un 23,6 %, superando la inflación general del 21,2 % en el mismo período.

Para competir y atraer a los compradores, los supermercados han intensificado sus ofertas de paquetes de comida de Acción de Gracias con precios promocionales, destacando opciones más económicas que las de sus rivales, una tendencia que continúa en 2025 y que, en palabras de FOX Business, podría ayudar a aliviar la carga financiera que enfrentan muchas familias.

