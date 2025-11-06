PELIGRO en Walmart de Miami-Dade: Confirman tiroteo; un agente de policía estuvo involucrado

Una mañana que prometía ser rutinaria en el centro comercial se convirtió en caos cuando se registró un tiroteo en el estacionamiento del Walmart Supercenter, ubicado en el 21151 de S. Dixie Highway, en el condado de Miami-Dade. Las autoridades confirmaron que un agente de policía estuvo involucrado en el incidente, lo que generó alarma entre los clientes y residentes de la zona.

Se confirma tiroteo con participación policial en Walmart de Miami-Dade

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que "estamos investigando un tiroteo que involucró a un oficial en un Walmart USA" en el sur del condado. Según CBS News Miami, "los funcionarios han confirmado que un oficial de policía estuvo involucrado en un tiroteo en un Walmart de Miami-Dade".

Hasta el momento, se reporta que una persona fue trasladada a un hospital, aunque no se ha confirmado si se trata del oficial o de un civil. La policía indicó que la zona está bajo investigación activa y pidió a cualquier testigo que se comunique con sus líneas de denuncia.

¿Cuál es el impacto del tiroteo y qué medidas de seguridad se toman en Miami-Dade?

El tiroteo ha generado preocupación en la comunidad de Miami-Dade, especialmente porque involucra a un agente de la ley y a un establecimiento de alto tránsito. CBS News Miami destacó que "esta es una historia en desarrollo", subrayando que la situación sigue en evolución.

El estacionamiento de Walmart USA fue cerrado temporalmente y los clientes evacuados para garantizar su seguridad. Las autoridades instaron a la población a evitar la zona mientras se realizan los peritajes y a seguir las instrucciones oficiales, así como las noticias de última hora.

