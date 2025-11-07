TIROTEO en Walmart: Hombre muere baleado en Miami-Dade tras presunto robo dentro de la tienda

La calma de la mañana se rompió este jueves en Cutler Bay, cuando un enfrentamiento armado terminó con la vida de un sospechoso frente a un Walmart. El hecho causó alarma entre trabajadores y clientes que se encontraban cerca. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que el incidente ocurrió alrededor de las 7:10 a. m. en el estacionamiento de la tienda ubicada en South Dixie Highway.

Sospechoso murió tras enfrentamiento con un agente.

Sospechoso habría sacado un arma

Según el reporte oficial, un agente acudió a la zona tras ser alertado sobre un posible robo dentro del establecimiento. Al localizar al sospechoso en el exterior, ambos habrían tenido un encuentro que terminó en disparos.

La sheriff Rosie Cordero-Stutz señaló que el hombre sacó un arma, lo que llevó al oficial a responder con su arma de servicio. Aunque el sospechoso intentó huir, cayó a pocos metros y recibió primeros auxilios antes de ser trasladado al hospital, donde murió.

Testigos narran lo sucedido

Varios presentes aseguraron haber escuchado múltiples disparos. Una trabajadora cercana comentó que vio a oficiales intentando salvar la vida del sospechoso en plena vía pública. Otro testigo dijo haber visto al hombre correr mientras un policía lo perseguía.

También aseguró que los disparos fueron "por la espalda", aunque no pudo confirmar si el sospechoso portaba un arma en ese momento. Las autoridades remarcaron que ningún civil resultó herido.

Investigación continúa

La policía informó que el fallecido tenía antecedentes criminales y estaba armado durante el enfrentamiento. Como exige el protocolo, la investigación fue asumida por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE). La identidad del sospechoso se mantiene reservada hasta que se notifique a su familia.

Vecinos y trabajadores manifestaron inquietud por la recurrencia de hechos violentos en la zona. Comerciantes piden mayor vigilancia y medidas de seguridad para proteger a quienes frecuentan la tienda. Para el agente involucrado, un oficial con cinco años de servicio, se seguirán procedimientos internos mientras avanza la investigación del uso de la fuerza.