ALERTA en Walmart de la Calera, Alabama: reportan el ARRESTO inmediato de dos sospechosos vinculados a agresivo robo en tienda
Dos individuos se encuentran bajo custodia policial tras ser acusados de haber perpetrado el robo en el Walmart de Calera, de EE. UU. ¿Qué más se sabe?
Hace dos semanas, los agentes del Departamento de Policía de Calera, en el condado de Shelby, Alabama, informaron sobre un agresivo robo en una tienda Walmart.
Tras el reporte y gracias a la colaboración del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, recientemente se pudo localizar a los dos sospechosos, quienes fueron arrestados en Montgomery por el Grupo de Trabajo de Fugitivos de los Alguaciles. A continuación, más información.
PUEDES VER: ALERTA con el programa SNAP: esto se sabe sobre la liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más
Walmart de la Calera: arrestan a dos sospechosos vinculados a agresivo robo en tienda
'Shelbycountyreporter' y otros medios internacionales compartieron información actualizada sobre un último incidente en Walmart USA, donde dos personas amenazaron a los trabajadores del local con un cuchillo mientras cargaban mercancía robada en su vehículo.
Según el reporte de las autoridades, el cuerpo de Policía de Chicago (CPD) procedió con una investigación. Se reveló que ambos sospechosos tenían antecedentes penales en distintos estados. El jefe de policía, David Hyche, aprovechó la ocasión para reconocer el esfuerzo de su equipo y agradecer al personal de Walmart por su colaboración en la investigación.
Walmart de la Calera: arrestan a dos sospechosos vinculados a agresivo robo en tienda.
"Quiero reconocer y agradecer a la dirección y al personal de Walmart por todo lo que hacen para que Calera sea un lugar más seguro", mencionó Hyche a través de un comunicado oficial. Asimismo, destacó el trabajo de los operadores, patrullas y detectives, quienes se aseguraron de que los delincuentes enfrentaran la justicia en EE. UU.
Hyche también resaltó la valiosa asistencia del Servicio de Alguaciles del país, elogiando su eficacia en la detención de los sospechosos. "Como han visto, recurrimos constantemente a nuestros socios estatales y federales", comentó. El jefe policial expresó la importancia de la colaboración comunitaria en la implementación de técnicas de prevención del delito y la seguridad en cualquier vecindario.
¿Qué más advirtió el jefe de policía tras arresto de sospechosos de tienda Walmart?
La Policía de Calera decidió enviar una clara advertencia a los delincuentes que consideren llevar a cabo actividades ilegales en la localidad. El jefe de la institución, Hyche, aseguró que se implementarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y los negocios.
"La colaboración entre nuestros ciudadanos y los agentes policiales ha resultado en una tasa de éxito muy baja para los delincuentes en Calera", mencionó, asegurando que estarán listos para actuar frente a estos actos delictivos.
