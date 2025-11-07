- Hoy:
ALERTA en Walmart de Auburn: reportan ARRESTO de mujer acusada de robar artículos en tienda y venderlos en casa de empeños
Una mujer de Auburn ha sido arrestada y acusada de comercializar productos hurtado de Walmart en una casa de empeños local en EE. UU. ¿Qué más se sabe?
Recientemente, 'fingerlakesdailynews' y otros medios internacionales informaron que una mujer de Auburn, en Estados Unidos, fue detenida tras una investigación que la vincula a una serie de robos masivos en tiendas. ¿Cuál es su situación? ¿Se pronunció al respecto? A continuación, todo lo que se sabe de este caso.
PUEDES VER: ALERTA con los permisos de trabajo, inmigrantes: AILA anuncia terrible panorama tras drástico fin de la extensión
Arrestan a mujer acusada de robar artículos en Walmart y venderlos en casa de empeños
Según informaron la prensa y los agentes del sheriff del condado de Cayuga, en EE. UU., Jennifer Smith, una mujer residente de 39 años, habría hurtado diversos artículos de Walmart en múltiples ocasiones. Luego, tras una exhaustiva investigación, se descubrió que vendía los productos robados en una casa de empeño de dicha localidad.
Detienen a mujer acusada de robar artículos en Walmart y venderlos en casa de empeños.
En el informe sobre este caso se reportó que Smith, tras lo sucedido, ahora enfrenta cargos por hurto mayor en cuarto grado y tres delitos de falsificación de registros comerciales en primer grado, todos ellos considerados delitos graves de clase E en el país de Trump.
Asimismo, la acusada fue procesada en la Oficina del Sheriff y se presentó ante el Tribunal Municipal de Auburn, donde fue recluida de inmediato en la cárcel del condado de Cayuga. Vale precisar que la imputación de un delito no implica culpabilidad, ya que se mantiene la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, el cual todavía no se ha llevado a cabo.
Otro caso de robo de productos en tienda Walmart USA
En este contexto de violencia en EE. UU., WMDT, reveló hace poco que los empleados de una tienda Walmart alertaron a las autoridades sobre un robo llevado a cabo por un individuo identificado como Medler. Este sujeto generó preocupación en la tienda al sustraer artículos valorados en más de 2.000 dólares, los cuales colocó en un vehículo en el estacionamiento.
Las autoridades han presentado serias acusaciones en su contra, que incluyen robo en un rango de entre 1.500 y 10.000 dólares, proporcionar declaraciones falsas a un agente de la ley y posesión de una sustancia controlada. Luego, el hombre fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Talbot, donde se encuentra hasta que finalice la investigación.
