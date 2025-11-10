0
ALERTA máxima para inmigrantes en EE. UU.: estas agencias policiales se unen a ICE para permitir hasta DEPORTACIONES

Veintidós agencias de seguridad formalizaron convenios con el ICE. Entre las entidades que se sumaron se encuentran diversas oficinas del sheriff y más.

Melanni Miranda
ALERTA para inmigrantes: estas agencias policiales se unen a ICE para permitir deportaciones.
ALERTA para inmigrantes: estas agencias policiales se unen a ICE para permitir deportaciones. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
Aviso muy importante: recientemente, veintidós agencias de aplicación de la ley en el este de Texas, en Estados Unidos, han formalizado acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de acuerdo con documentos federales.

Estos convenios hacen posible, a partir de ahora, que las autoridades locales puedan colaborar en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados, ampliando así las capacidades de las fuerzas del orden en la región. A continuación, todo lo que debes tomar en cuenta.

Estas agencias policiales se unen a ICE para permitir deportaciones

'Kltv' y otros portales internacionales señalaron que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos compartió una lista de las agencias policiales del este de Texas, las cuales forman parte del programa ICE 287(g).

Esta sorpresiva iniciativa permite a las fuerzas del orden colaborar en la aplicación de leyes migratorias. A continuación, las 22 agencias policiales que firmaron acuerdo con ICE, modelo del grupo de trabajo y más:

ICE.

Estas agencias policiales se unen a ICE para permitir deportaciones.

Oficina del Sheriff del Condado de AndersonOficial de Servicio de Suboficiales18/6/2025
Oficina del Sheriff del Condado de AngelinaOficial de Servicio de Suboficiales18/6/2025
Departamento de Policía de Big SandyModelo de grupo de trabajo11/6/25
Oficina del Sheriff del Condado de FranklinModelo de aplicación de la ley en las cárceles20/5/25
Oficina del Sheriff del Condado de GreggModelo de aplicación de la ley en las cárceles17/3/2025
Oficina del Sheriff del Condado de HarrisonOficial de Servicio de Suboficiales24/2/25
Oficina del Sheriff del Condado de HendersonOficial de Servicio de Suboficiales17/10/2025
Oficina del Sheriff del Condado de HopkinsOficial de Servicio de Suboficiales17/10/2025
Oficina del Sheriff del Condado de HoustonOficial de Servicio de Suboficiales4/2/25
Oficial del Sheriff del Condado de JasperOficial de Servicio de Suboficiales8/7/25
Oficina del Sheriff del Condado de MorrisModelo de aplicación de la ley en las cárceles28/8/25
Oficina del Sheriff del Condado de NacogdochesOficial de Servicio de Suboficiales8/4/25
Oficina del Sheriff del Condado de PanolaOficial de Servicio de Suboficiales26/3/25
Oficina del Sheriff del Condado de PanolaModelo de grupo de trabajo4/2/25
Oficina del Sheriff del Condado de PolkOficial de Servicio de Suboficiales5/6/25
Oficina del Sheriff del Condado de RainsOficial de Servicio de Suboficiales6/11/25
Oficina del Sheriff del Condado de RuskOficial de Servicio de Suboficiales3/5/25
Oficina del Sheriff del Condado de RuskModelo de grupo de trabajo28/8/25
Oficina del Sheriff del Condado de ShelbyOficial de Servicio de Suboficiales22/9/2025
Alguacil del condado de Smith, distrito 4Modelo de grupo de trabajo17/10/2025
Oficina del Sheriff del Condado de SmithModelo de aplicación de la ley en las cárceles6/9/20
Oficina del Sheriff del Condado de SmithModelo de grupo de trabajo18/2/25
Oficina del Sheriff del Condado de TitusOficial de Servicio de Suboficiales3/10/25
Oficina del Sheriff del Condado de TitusModelo de grupo de trabajo3/10/25
Oficina del Sheriff del Condado de TrinityOficial de Servicio de Suboficiales8/7/25
Oficina del Sheriff del Condado de SabineModelo de grupo de trabajo9/9/25
Oficina del Sheriff del Condado de SabineOficial de Servicio de Suboficiales9/9/25

¿Cómo opera ICE y cuáles son sus modelos?

ICE implementa tres modelos bajo la sección 287(g) para fortalecer la aplicación de la ley en materia de inmigración, los cuales son los siguientes.

  • El primer modelo, conocido como grupo de trabajo, es un multiplicador de fuerza, el cual permite que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley ejerzan una autoridad limitada en asuntos migratorios bajo la supervisión del ICE durante sus operaciones policiales habituales.
  • El Modelo de Control Penitenciario se enfoca en identificar y procesar a individuos deportables que enfrentan cargos penales o tienen procesos pendientes, siendo arrestados por fuerzas policiales estatales o locales.
  • El programa de Oficiales de Cumplimiento de Órdenes Judiciales capacita y certifica a agentes de la ley a nivel estatal y local, facultándolos para notificar y ejecutar órdenes administrativas contra personas detenidas en las cárceles de sus respectivas jurisdicciones.
