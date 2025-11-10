ALERTA para inmigrantes: estas agencias policiales se unen a ICE para permitir deportaciones.

- Hoy:
ALERTA máxima para inmigrantes en EE. UU.: estas agencias policiales se unen a ICE para permitir hasta DEPORTACIONES
Veintidós agencias de seguridad formalizaron convenios con el ICE. Entre las entidades que se sumaron se encuentran diversas oficinas del sheriff y más.
Aviso muy importante: recientemente, veintidós agencias de aplicación de la ley en el este de Texas, en Estados Unidos, han formalizado acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de acuerdo con documentos federales.
Estos convenios hacen posible, a partir de ahora, que las autoridades locales puedan colaborar en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados, ampliando así las capacidades de las fuerzas del orden en la región. A continuación, todo lo que debes tomar en cuenta.
PUEDES VER: ALERTA con el programa SNAP: esto se sabe sobre la liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más
Estas agencias policiales se unen a ICE para permitir deportaciones
'Kltv' y otros portales internacionales señalaron que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos compartió una lista de las agencias policiales del este de Texas, las cuales forman parte del programa ICE 287(g).
Esta sorpresiva iniciativa permite a las fuerzas del orden colaborar en la aplicación de leyes migratorias. A continuación, las 22 agencias policiales que firmaron acuerdo con ICE, modelo del grupo de trabajo y más:
Estas agencias policiales se unen a ICE para permitir deportaciones.
|Oficina del Sheriff del Condado de Anderson
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|18/6/2025
|Oficina del Sheriff del Condado de Angelina
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|18/6/2025
|Departamento de Policía de Big Sandy
|Modelo de grupo de trabajo
|11/6/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Franklin
|Modelo de aplicación de la ley en las cárceles
|20/5/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Gregg
|Modelo de aplicación de la ley en las cárceles
|17/3/2025
|Oficina del Sheriff del Condado de Harrison
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|24/2/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Henderson
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|17/10/2025
|Oficina del Sheriff del Condado de Hopkins
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|17/10/2025
|Oficina del Sheriff del Condado de Houston
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|4/2/25
|Oficial del Sheriff del Condado de Jasper
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|8/7/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Morris
|Modelo de aplicación de la ley en las cárceles
|28/8/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Nacogdoches
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|8/4/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Panola
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|26/3/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Panola
|Modelo de grupo de trabajo
|4/2/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Polk
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|5/6/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Rains
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|6/11/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Rusk
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|3/5/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Rusk
|Modelo de grupo de trabajo
|28/8/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Shelby
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|22/9/2025
|Alguacil del condado de Smith, distrito 4
|Modelo de grupo de trabajo
|17/10/2025
|Oficina del Sheriff del Condado de Smith
|Modelo de aplicación de la ley en las cárceles
|6/9/20
|Oficina del Sheriff del Condado de Smith
|Modelo de grupo de trabajo
|18/2/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Titus
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|3/10/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Titus
|Modelo de grupo de trabajo
|3/10/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Trinity
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|8/7/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Sabine
|Modelo de grupo de trabajo
|9/9/25
|Oficina del Sheriff del Condado de Sabine
|Oficial de Servicio de Suboficiales
|9/9/25
¿Cómo opera ICE y cuáles son sus modelos?
ICE implementa tres modelos bajo la sección 287(g) para fortalecer la aplicación de la ley en materia de inmigración, los cuales son los siguientes.
- El primer modelo, conocido como grupo de trabajo, es un multiplicador de fuerza, el cual permite que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley ejerzan una autoridad limitada en asuntos migratorios bajo la supervisión del ICE durante sus operaciones policiales habituales.
- El Modelo de Control Penitenciario se enfoca en identificar y procesar a individuos deportables que enfrentan cargos penales o tienen procesos pendientes, siendo arrestados por fuerzas policiales estatales o locales.
- El programa de Oficiales de Cumplimiento de Órdenes Judiciales capacita y certifica a agentes de la ley a nivel estatal y local, facultándolos para notificar y ejecutar órdenes administrativas contra personas detenidas en las cárceles de sus respectivas jurisdicciones.
