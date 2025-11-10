ALERTA para inmigrantes: estas agencias policiales se unen a ICE para permitir deportaciones.

Aviso muy importante: recientemente, veintidós agencias de aplicación de la ley en el este de Texas, en Estados Unidos, han formalizado acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de acuerdo con documentos federales.

Estos convenios hacen posible, a partir de ahora, que las autoridades locales puedan colaborar en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados, ampliando así las capacidades de las fuerzas del orden en la región. A continuación, todo lo que debes tomar en cuenta.

Estas agencias policiales se unen a ICE para permitir deportaciones

'Kltv' y otros portales internacionales señalaron que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos compartió una lista de las agencias policiales del este de Texas, las cuales forman parte del programa ICE 287(g).

Esta sorpresiva iniciativa permite a las fuerzas del orden colaborar en la aplicación de leyes migratorias. A continuación, las 22 agencias policiales que firmaron acuerdo con ICE, modelo del grupo de trabajo y más:

Oficina del Sheriff del Condado de Anderson Oficial de Servicio de Suboficiales 18/6/2025 Oficina del Sheriff del Condado de Angelina Oficial de Servicio de Suboficiales 18/6/2025 Departamento de Policía de Big Sandy Modelo de grupo de trabajo 11/6/25 Oficina del Sheriff del Condado de Franklin Modelo de aplicación de la ley en las cárceles 20/5/25 Oficina del Sheriff del Condado de Gregg Modelo de aplicación de la ley en las cárceles 17/3/2025 Oficina del Sheriff del Condado de Harrison Oficial de Servicio de Suboficiales 24/2/25 Oficina del Sheriff del Condado de Henderson Oficial de Servicio de Suboficiales 17/10/2025 Oficina del Sheriff del Condado de Hopkins Oficial de Servicio de Suboficiales 17/10/2025 Oficina del Sheriff del Condado de Houston Oficial de Servicio de Suboficiales 4/2/25 Oficial del Sheriff del Condado de Jasper Oficial de Servicio de Suboficiales 8/7/25 Oficina del Sheriff del Condado de Morris Modelo de aplicación de la ley en las cárceles 28/8/25 Oficina del Sheriff del Condado de Nacogdoches Oficial de Servicio de Suboficiales 8/4/25 Oficina del Sheriff del Condado de Panola Oficial de Servicio de Suboficiales 26/3/25 Oficina del Sheriff del Condado de Panola Modelo de grupo de trabajo 4/2/25 Oficina del Sheriff del Condado de Polk Oficial de Servicio de Suboficiales 5/6/25 Oficina del Sheriff del Condado de Rains Oficial de Servicio de Suboficiales 6/11/25 Oficina del Sheriff del Condado de Rusk Oficial de Servicio de Suboficiales 3/5/25 Oficina del Sheriff del Condado de Rusk Modelo de grupo de trabajo 28/8/25 Oficina del Sheriff del Condado de Shelby Oficial de Servicio de Suboficiales 22/9/2025 Alguacil del condado de Smith, distrito 4 Modelo de grupo de trabajo 17/10/2025 Oficina del Sheriff del Condado de Smith Modelo de aplicación de la ley en las cárceles 6/9/20 Oficina del Sheriff del Condado de Smith Modelo de grupo de trabajo 18/2/25 Oficina del Sheriff del Condado de Titus Oficial de Servicio de Suboficiales 3/10/25 Oficina del Sheriff del Condado de Titus Modelo de grupo de trabajo 3/10/25 Oficina del Sheriff del Condado de Trinity Oficial de Servicio de Suboficiales 8/7/25 Oficina del Sheriff del Condado de Sabine Modelo de grupo de trabajo 9/9/25 Oficina del Sheriff del Condado de Sabine Oficial de Servicio de Suboficiales 9/9/25

¿Cómo opera ICE y cuáles son sus modelos?

ICE implementa tres modelos bajo la sección 287(g) para fortalecer la aplicación de la ley en materia de inmigración, los cuales son los siguientes.