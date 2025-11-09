ICE detiene a sus padres: la PESADILLA que enfrenta una joven inmigrante hispana en EE. UU.

La detención de padres inmigrantes en Texas por parte del ICE ha generado alarma entre sus familiares y la comunidad hispana. Paulina Cabello comparte la angustia de no saber si sus padres recuperarán la libertad y alerta sobre el impacto emocional que estas acciones tienen en los menores.

La pesadilla de una joven inmigrante hispana en Estados Unidos: ICE detiene a sus padres

Paulina Cabello enfrenta una profunda incertidumbre tras la detención de sus padres por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, mientras acompañaban a su hermano menor a la escuela. La joven no sabe si sus progenitores podrán recuperar la libertad o si serán deportados.

Un video compartido por Univision Noticias muestra el momento en que agentes de inmigración interceptan el vehículo familiar, provocando que el menor, presente en la escena, rompa en llanto ante la situación inesperada. Según reporta el medio, Paulina dijo: “No le dieron chance a mi mamá de hacer ni decir nada. No le preguntaron sus nombres”.

La joven expresó su desconcierto ante la manera en que se llevan a cabo estos operativos, que afectan a numerosas familias inmigrantes, y subrayó su preocupación por los niños que presencian detenciones de sus padres.

La joven inmigrante asegura que sus padres no tienen antecedentes penales.

Padres hispanos fueron trasladados a diferentes centros de detención de inmigrantes

Un día después, Paulina logró comunicarse con ellos, aunque cada uno fue trasladado a diferentes centros de detención. Su mayor inquietud es el estado de salud de su madre, quien padece diabetes e hipertensión.

Paulina enfatizó que sus padres han vivido en Estados Unidos durante décadas, respetando las leyes y sin antecedentes penales, y por ello le resulta difícil comprender los motivos de su arresto.

Un abogado especializado en inmigración señaló que cualquier extranjero que se encuentra en proceso de obtener permisos o documentos legales puede ser detenido, debido a los esfuerzos del Gobierno estadounidense por cumplir con los programas de deportación masiva.