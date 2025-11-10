PELIGRO para inmigrantes: ICE abrirá centro especial para rastrear a niños y expulsarlos de Estados Unidos

El gobierno estadounidense avanza en un nuevo proyecto migratorio que inquieta a organizaciones civiles: un centro nacional que apoyaría los operativos para ubicar a niños inmigrantes no acompañados con el fin de expulsarlos del país. La iniciativa, impulsada por ICE, tiene como objetivo reforzar la capacidad de rastreo de menores que ingresaron solos a Estados Unidos.

El plan surge en un contexto donde miles de menores cruzan la frontera sin compañía cada año y quedan bajo custodia federal o al cuidado de familiares mientras avanzan sus procesos migratorios. Para expertos, centralizar la información de estos casos podría traducirse en una vigilancia más estricta sobre comunidades inmigrantes.

ICE prepara centro de llamadas para rastrear a menores migrantes no acompañados en EE. UU.

Miles de llamadas para seguir a menores cada día

Según documentos federales de contratación, el plan contempla instalar el centro en Nashville, Tennessee, y manejar entre 6.000 y 7.000 comunicaciones diarias relacionadas con la búsqueda de estos niños. La fecha estimada para su operación plena es junio de 2026. Los activistas denuncian que esta infraestructura se aleja de cualquier enfoque de protección infantil y fortalece un sistema puramente punitivo.

Críticas: “No es protección, es deportación”

Michael Lukens, director del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, advirtió que la propuesta contradice programas creados para resguardar a los menores solos en territorio estadounidense. Para él, el verdadero fin del centro sería acelerar deportaciones de niños vulnerables.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional ha promovido incentivos financieros como una ayuda única de 2.500 dólares para que algunos menores acepten salir voluntariamente del país, lo que incrementa la preocupación entre defensores de derechos humanos.

Medidas actuales para rastrear a niños inmigrantes

A comienzos de este año, ICE ya había instruido a sus agentes a intensificar la localización de menores no acompañados dentro de Estados Unidos, priorizando la vigilancia y el seguimiento de este grupo poblacional. Organizaciones humanitarias insisten en que cualquier política dirigida a menores debe priorizar su seguridad, bienestar físico y derecho a permanecer con sus familias. A la espera de más detalles, los defensores exhortan a no normalizar acciones que podrían perjudicar a niños en situación extrema.