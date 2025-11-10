- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Suiza vs México
- Colombia vs Corea del Norte
- Venezuela vs Haití
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Exponen al cerebro del gigante: ¿Quién está detrás de Six Flags, el parque que se atrevió a competir con Disneyland?
Six Flags nació en Texas para competir con Disneyland y hoy controla 42 parques en EE. UU., Canadá y México tras una fusión que impulsa su crecimiento.
Six Flags no nació con modestia. A inicios de los años 60, en Texas, surgió con una misión clara: ofrecer grandes emociones y precios accesibles para competir directo con Disneyland. Hoy, esa ambición no solo se mantiene, sino que creció al punto de transformar toda la industria del entretenimiento en América del Norte.
PUEDES VER: PELIGRO en Estados Unidos: Vórtice polar DESATA frío extremo, nevadas y vientos letales en la Costa Este durante TRES DÍAS
Con el paso de las décadas, la marca se convirtió en sinónimo de adrenalina: montañas rusas icónicas, espectáculos temáticos y parques acuáticos que reciben a millones de visitantes cada año. Esa evolución constante permitió que Six Flags dejara de ser un proyecto local para transformarse en un referente competitivo en la industria del ocio familiar.
La compañía controla hoy 42 parques de diversiones en América del Norte.
Una fusión multimillonaria que cambió el juego
Desde el 1° de julio de 2024, Six Flags y Cedar Fair dejaron de ser rivales para operar bajo un mismo nombre: Six Flags. La integración cotizada en la Bolsa de Nueva York con el símbolo FUN conforma una compañía de alrededor de US$8000 millones y una de las redes de parques más grandes del continente.
El nuevo grupo combina:
- 42 parques en EE. UU., Canadá y México
- Oficinas centrales en Charlotte (Carolina del Norte)
- Operaciones administrativas en Ohio
Al mando está Richard Zimmerman, exlíder de Cedar Fair, mientras que Selim Bassoul quedó como presidente ejecutivo del directorio. La estrategia: atraer a más visitantes con atracciones renovadas, mejor tecnología y servicios premium.
Un origen texano cargado de historia
Todo comenzó en 1961, cuando Angus G. Wynne Jr. decidió que la diversión no debía ser exclusiva ni costosa. Así nació Six Flags Over Texas, cuyo nombre hace referencia a las seis naciones que gobernaron el territorio: España, Francia, México, la República de Texas, la Confederación y Estados Unidos. Ese parque fue el primer paso de una expansión que, más de seis décadas después, sigue sumando territorio y fanáticos.
Presencia a lo grande: ¿Dónde hay un Six Flags en 2025?
La cadena ofrece experiencias acuáticas, montañas rusas récord y parques temáticos en casi todos los puntos de EE. UU., además de Canadá y México.
Principales ubicaciones en Estados Unidos:
- California: Six Flags Magic Mountain, Discovery Kingdom y Knott’s Berry Farm, entre otros
- Texas: Over Texas, Fiesta Texas y varios parques acuáticos
- Ohio: Cedar Point, considerado “el parque de las montañas rusas”
- Georgia, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York, Virginia, Arizona, Carolina del Norte…
- Y más de 20 parques adicionales distribuidos en el país
Fuera del territorio estadounidense:
- Canadá: Canada’s Wonderland y La Ronde
- México: Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec
En contraste, el parque de Bowie (Maryland) cerró definitivamente a finales de 2025, según informó la empresa. En pleno 2025, Six Flags apuesta por una expansión que combina nostalgia, tecnología y nuevas experiencias para seguir atrayendo tanto a familias como a fanáticos de las emociones extremas. Su objetivo es claro: mantener vivo el espíritu que lo hizo famoso, ofrecer diversión para todos y consolidar su lugar como uno de los destinos preferidos del entretenimiento en América del Norte.
- 1
ALERTA con ICE: llegarían 'cazarrecompensas' privados para LOCALIZAR inmigrantes indocumentados en EE. UU.
- 2
ALARMA en Misuri: Policía evacúa y cierra Walmart de Ferguson tras peligrosa llamada de amenaza
- 3
ALERTA, inmigrante con permiso de trabajo próximo a renovar: USCIS advierte CONSECUENCIAS por laborar con el EAD vencido
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90