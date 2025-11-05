- Hoy:
Six Flags America confirma pésima noticia en Estados Unidos: cierra definitivamente tras 50 años
Six Flags America cierra para siempre tras 50 años en Maryland, dejando un gran vacío en el entretenimiento familiar en la región de Washington D.C.
El cierre definitivo de Six Flags America tomó por sorpresa a miles de familias en Maryland y la región metropolitana de Washington D.C. El popular parque de diversiones, ubicado en Bowie, apagó sus atracciones tras 50 años de operación y dejó un enorme vacío en el entretenimiento local. La decisión afecta también a Hurricane Harbor, su parque acuático, lo que representa el fin de una era para los fanáticos de la adrenalina en la Costa Este.
PUEDES VER: ALERTA en Estados Unidos: si estás en esta lista, tu cheque del Seguro Social subirá PRIMERO en 2026 y podría sorprenderte
El parque, que abrió en 1974 como un safari llamado The Wildlife Preserve y adoptó la marca Six Flags en 1999, llegó a contar con más de cien atracciones, espectáculos y montañas rusas que se convirtieron en recuerdos inolvidables para millones de visitantes. El último día de funcionamiento estuvo marcado por filas largas, fotos emotivas y una ola de nostalgia compartida en redes sociales.
Atracciones icónicas quedarán en la memoria tras el cierre definitivo en Maryland.
Reestructuración y un futuro incierto
De acuerdo con el comunicado oficial de Six Flags Entertainment Corporation, el cierre forma parte de un plan estratégico que busca reducir deudas y reorganizar la compañía tras su reciente fusión con Cedar Fair. Directivos confirmaron que vender la propiedad para una futura reconversión ofrecerá "el mayor valor para los inversionistas".
Aún no está definido el destino de las atracciones icónicas del parque. La empresa analiza si algunas serán trasladadas a otros parques de la cadena o vendidas a operadores independientes. También se desconoce qué ocurrirá con el terreno, lo que ha generado preocupación entre líderes comunitarios y defensores del turismo en Maryland.
Empleo afectado y reacción del público
El parque empleaba a unas 70 personas a tiempo completo, quienes recibirán compensaciones conforme a la normativa laboral. Sin embargo, el cierre deja también una pérdida emocional significativa para quienes trabajaron allí durante años.
Tras el anuncio, la página oficial de Six Flags America compartió un mensaje de agradecimiento: "Gracias por estos 50 años de alegría familiar. Los recuerdos quedarán para siempre." Miles de usuarios respondieron con comentarios de apoyo y pesar, recordando que el parque fue un lugar clave para primeras citas, cumpleaños y vacaciones familiares.
Una marca que intenta reinventarse
La fusión con Cedar Fair posiciona a la compañía resultante con más de veinte parques en Estados Unidos, Canadá y México. Además, nuevas figuras como la estrella de la NFL, Travis Kelce, se han sumado como inversionistas para fortalecer la marca y atraer a nuevas generaciones.
No obstante, la compañía reportó pérdidas superiores a los 100 millones de dólares en el último trimestre, lo que aceleró la salida del CEO Richard A. Zimmerman y la toma de decisiones drásticas como este cierre.
Datos curiosos de Six Flags America que quizás no sabías
- Abrió en 1974 como un safari en auto llamado The Wildlife Preserve.
- Más de 100 atracciones formaron parte del parque entre montañas rusas y toboganes.
- Su montaña rusa “Superman: Ride of Steel” fue una de las más rápidas de la Costa Este.
- Recibió millones de visitantes de Washington D.C., Maryland y Virginia durante cinco décadas.
- Se filmaron anuncios y programas de televisión dentro de sus instalaciones.
- Muchos empleados comenzaron su primer trabajo en este parque convertido en símbolo local.
