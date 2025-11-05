Six Flags America confirma pésima noticia en Estados Unidos: cierra definitivamente tras 50 años

El cierre definitivo de Six Flags America tomó por sorpresa a miles de familias en Maryland y la región metropolitana de Washington D.C. El popular parque de diversiones, ubicado en Bowie, apagó sus atracciones tras 50 años de operación y dejó un enorme vacío en el entretenimiento local. La decisión afecta también a Hurricane Harbor, su parque acuático, lo que representa el fin de una era para los fanáticos de la adrenalina en la Costa Este.

El parque, que abrió en 1974 como un safari llamado The Wildlife Preserve y adoptó la marca Six Flags en 1999, llegó a contar con más de cien atracciones, espectáculos y montañas rusas que se convirtieron en recuerdos inolvidables para millones de visitantes. El último día de funcionamiento estuvo marcado por filas largas, fotos emotivas y una ola de nostalgia compartida en redes sociales.

Atracciones icónicas quedarán en la memoria tras el cierre definitivo en Maryland.

Reestructuración y un futuro incierto

De acuerdo con el comunicado oficial de Six Flags Entertainment Corporation, el cierre forma parte de un plan estratégico que busca reducir deudas y reorganizar la compañía tras su reciente fusión con Cedar Fair. Directivos confirmaron que vender la propiedad para una futura reconversión ofrecerá "el mayor valor para los inversionistas".

Aún no está definido el destino de las atracciones icónicas del parque. La empresa analiza si algunas serán trasladadas a otros parques de la cadena o vendidas a operadores independientes. También se desconoce qué ocurrirá con el terreno, lo que ha generado preocupación entre líderes comunitarios y defensores del turismo en Maryland.

Empleo afectado y reacción del público

El parque empleaba a unas 70 personas a tiempo completo, quienes recibirán compensaciones conforme a la normativa laboral. Sin embargo, el cierre deja también una pérdida emocional significativa para quienes trabajaron allí durante años.

Tras el anuncio, la página oficial de Six Flags America compartió un mensaje de agradecimiento: "Gracias por estos 50 años de alegría familiar. Los recuerdos quedarán para siempre." Miles de usuarios respondieron con comentarios de apoyo y pesar, recordando que el parque fue un lugar clave para primeras citas, cumpleaños y vacaciones familiares.

Una marca que intenta reinventarse

La fusión con Cedar Fair posiciona a la compañía resultante con más de veinte parques en Estados Unidos, Canadá y México. Además, nuevas figuras como la estrella de la NFL, Travis Kelce, se han sumado como inversionistas para fortalecer la marca y atraer a nuevas generaciones.

No obstante, la compañía reportó pérdidas superiores a los 100 millones de dólares en el último trimestre, lo que aceleró la salida del CEO Richard A. Zimmerman y la toma de decisiones drásticas como este cierre.

Datos curiosos de Six Flags America que quizás no sabías