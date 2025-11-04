- Hoy:
Agente de ICE empuja a anciana durante protesta en Estados Unidos: AQUÍ el video
Un video muestra a un agente del ICE usando fuerza contra una mujer de 57 años durante una protesta en Colorado, desatando indignación y pedidos de sanción.
La tensión estalló frente a una oficina del ICE en Durango, Colorado, cuando un grupo de manifestantes exigía la liberación de un padre y sus dos hijos detenidos mientras se dirigían a la escuela. Entre los presentes se encontraba Francy Stagi, de 57 años, quien grababa con su celular el actuar de los agentes.
PUEDES VER: ALERTA inmigrante: 3 CLAVES imprescindibles para EVITAR la deportación en Estados Unidos
De pronto, según se observa en un video difundido en redes sociales, un oficial reaccionó con violencia, lanzó el teléfono de la mujer al suelo y la acusó de estarlo atacando. Cuando ella intentó recoger su celular, el agente la tomó del cabello y forcejeó brutalmente, arrojándola al piso ante los gritos de quienes presenciaban la escena.
Investigación en pausa y preguntas sin respuesta
Paramédicos y policías acudieron al sitio, pero la víctima asegura que las autoridades no tomaron un reporte formal del incidente. Hasta el momento, el agresor no ha sido identificado públicamente y se desconoce si enfrentará sanciones internas.
Sin embargo, el video continúa viralizándose y aumentando la presión para que se aclare la agresión, mientras líderes comunitarios advierten que este caso refleja un patrón preocupante de abuso contra inmigrantes en el país.
¿Qué hacer si un agente del ICE te agrede o abusa de su autoridad?
- Mantén la calma y graba todo siempre que puedas
- Pide a testigos que también graben desde diferentes ángulos
- Solicita asistencia de un abogado de inmigración o defensor legal
- Reporta la agresión a organizaciones como ACLU o Immigrant Defense Project
- Si te lastiman, pide atención médica inmediata y conserva los documentos
