¡A tener cuidado, extranjeros! El sábado 1 de noviembre, se llevó a cabo una inesperada protesta en Evanston, en Estados Unidos, esto en respuesta a los sorpresivos y agresivos arrestos efectuados por agentes federales durante la celebración de Halloween, el último 31 de octubre, específicamente en la intersección de Asbury Avenue y Oakton Street. ¿Qué sucedió?

Cabe resaltar que esta situación sigue causando temor entre los extranjeros, pues al menos dos operativos se reportaron con graves denuncias: uno en Albany Park, que terminó con el arresto de cuatro individuos, y otro en Evanston, donde cinco inmigrantes de origen mexicano fueron detenidos, tal como informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Operativos migratorios: tras Halloween, se reportaron denuncias y agresivos arrestos

'Univisión' compartió información importante sobre los últimos acontecimientos en la nación de Trump: se reportó la presencia de agentes federales en Albany Park el pasado 31 de octubre, el cual generó una fuerte reacción entre testigos y vecinos, quienes decidieron utilizar silbatos y grabar lo que ocurría alrededor.

Operativos migratorios: tras Halloween, se reportaron denuncias y agresivos arrestos.

Ante ello, la concejal Rosanna Rodríguez-Sánchez, representante del Distrito 33, se hizo presente en el lugar del operativo. "En ese lugar específicamente, se llevaron a dos personas. Ambos son ciudadanos. Ya estamos en contacto con la oficina de nuestra congresista Delia Ramírez, quienes están apoyando a las familias para localizarlos y averiguar su paradero", sentenció.

Imágenes del suceso evidenciaron a la concejal acercándose a un vehículo, momento en el que fue empujada por los agentes. Según su testimonio, al menos cuatro personas fueron arrestadas en la zona de Albany Park.

"Lo persiguieron y lo alcanzaron. Luego lo tiraron al suelo, se enredaron encima de él y finalmente lo esposaron y levantaron. Incluso hace una semana, también me persiguieron, pero logré escapar", acotó la concejal. Por su parte, un residente, que prefirió no revelar sus datos, compartió a dicho medio cómo un hombre había sido detenido cerca de la intersección de las avenidas Lawrence y Avers, respectivamente.

Vigilia comunitaria tras reportes de tácticas agresivas y últimas redadas en EE. UU.

Por otro lado, es bueno saber que algunos líderes electos, defensores de los derechos de los inmigrantes y residentes de Evanston se congregaron el sábado por la tarde en las cercanías de la avenida Asbury y la calle Oakton para llevar a cabo una vigilia comunitaria.

Este evento se registró un día después de los incidentes tumultuosos que tuvieron lugar en la misma área, donde se llevaron a cabo dos operativos federales que resultaron en la detención de tres ciudadanos estadounidenses.

En un hecho relacionado, la policía reportó que en Broadview, cuatro personas fueron detenidas durante las protestas frente al centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los arrestados ahora enfrentan varios cargos, entre los que figura el de resistencia a la autoridad, alteración del orden público, desobediencia y agresión simple.