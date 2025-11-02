ADVERTENCIA para inmigrantes: USCIS revela los pasos CLAVES para renovar tu permiso de trabajo en EE. UU. y evitar perderlo

Renovar el permiso de trabajo es uno de los pasos más importantes para asegurar estabilidad laboral en Estados Unidos. Aunque el proceso puede generar dudas, USCIS mantiene una vía clara para que los inmigrantes continúen trabajando legalmente sin interrupciones. Conocer los plazos, documentos y reglas actualizadas evitará contratiempos que puedan afectar tu empleo.

Cómo renovar tu permiso de trabajo en EE. UU. según USCIS

Confirma que aún puedes renovarlo

El primer paso es verificar que sigues siendo elegible: tu documento debe estar vigente o próximo a vencer y tu categoría migratoria debe permitirte continuar trabajando. Lo ideal es iniciar la renovación al menos 6 meses antes de la fecha de expiración, así evitarás quedarte sin autorización laboral mientras se procesa tu caso.

Completa el Formulario I-765 correctamente

La renovación se gestiona mediante el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo. Revisa que toda la información esté actualizada y adjunta los documentos que pide USCIS, como:

Copia del permiso de trabajo anterior (EAD)

Evidencia del estatus migratorio actual

Identificación oficial si aplica

Un error mínimo puede retrasar el proceso.

Envía tu solicitud y comprueba el avance

Tras reunir todo, presenta tu aplicación por correo o en línea, junto con el pago de la tarifa correspondiente (a menos que califiques para exención). USCIS podría tardar varios meses en emitir la nueva tarjeta, por lo que es recomendable monitorear tu expediente utilizando el número de recibo y activar alertas de notificaciones.

Solicitar la renovación a tiempo es clave para evitar una posible pausa en tu empleo o complicaciones migratorias futuras. Especialistas recomiendan preparar los documentos con anticipación y revisar varias veces la solicitud antes de enviarla.

Además, USCIS recuerda que algunos trabajadores pueden recibir extensión automática del permiso mientras se procesa la renovación, siempre y cuando pertenezcan a las categorías elegibles. Revisar este beneficio puede marcar la diferencia para no detener tu vida laboral en Estados Unidos.