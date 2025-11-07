Recientemente, mediante 'X' y otras plataformas, se difundieron imágenes en diversos ángulos sobre el agresivo operativo que realizó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuando los agentes intentaron quitarle un bebé de los brazos de un hombre, quien terminó convulsionando en el interior de un vehículo. ¿Qué sucedió? En esta nota, más información.

Operativos ICE: hombre sufre convulsión luego que intentaran arrebatarle a bebé de sus brazos

Según testimonios que presenciaron el hecho y las imágenes viralizadas en 'X', la situación entre el individuo e ICE se complicó de un momento a otro: previo a que se desatara la crisis de salud de él, uno de los agentes sujetó al hombre del cuello.

Esta agresiva acción aumentó la tensión y el forcejeo, ocasionando de inmediato una reacción severa por parte del padre, quien no soltaba al menor que sostenía en medio de la complicada situación, a vista de todas las personas que evidenciaban este alarmante caso.

El hombre, según declaraciones de los que están alrededor y los videos, experimentó una repentina rigidez y sufrió una convulsión, cayendo al suelo durante el procedimiento migratorio.

Ante lo sucedido, se pudo apreciar la alta tensión y los peligros asociados a estas operaciones, las cuales fueron admitidas por la actual administración Trump. Por su parte, los testigos se encuentran sorprendidos por la violencia empleada y la inesperada reacción del individuo.

La preocupante caída del padre, mientras aún luchaban por el bebé, desató el caos y provocó una fuerte indignación entre los presentes. No obstante, no se conoce más información al respecto, mientras otros aseguraron que el hombre tenía antecedentes criminales.

Contexto y denuncias en contra de últimos operativos de ICE en EE. UU.

Este incidente resalta la creciente inquietud en torno al uso de la fuerza y las condiciones de los operativos de ICE. En lo que va de este año, se han registrado un aumento notable en las denuncias de supuesta violencia y negligencia durante los procedimientos migratorios, según reportes de medios de prensa.

En tal sentido, se ha documentado también incrementos en las muertes bajo custodia del ICE, lo que ha llevado a señalar un patrón de "crueldad estructural" y deficiencias en la atención médica, intensificando el debate sobre las prácticas de la agencia. Tras lo sucedido, diverdas organizaciones de derechos humanos han exigido transparencia en el proceso y solicitan una revisión exhaustiva de los protocolos.