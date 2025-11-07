Aviso importante: como consecuencia frente a la prolongación del cierre gubernamental en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA) decidió implementar una reducción de al menos 10% en la cantidad de vuelos en 25 aeropuertos más concurridos del país americano.

Esta radical acción se llevó a cabo como una medida preventiva para poder salvaguardar la seguridad tanto de los pilotos como de los pasajeros. ¿Qué se debe tomar en cuenta ahora? ¿A quiénes perjudica y qué aeropuertos acatan esta inesperada medida?

Lista de aeropuertos de EE. UU. que, a partir de HOY, reducen sus vuelos y por qué

Recientemente, 'La Nación, PBS News, y otros medios informaron que, estos recortes empezaron a aplicarse a partir de HOY, viernes 7 de noviembre de 2025. Se ha aconsejado a todos los viajeros y extranjeros estar al pendiente de las actualizaciones y verificar con sus aerolíneas la situación de sus vuelos para evitar inconvenientes.

A continuación, la lista de algunos aeropuertos que disminuyeron sus vuelos:

Aeropuerto Internacional de Anchorage en Alaska.

Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington en Maryland.

Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas en Carolina del Norte.

Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky en Ohio.

Aeropuerto Love Field de Dallas en Texas.

Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth en Texas.

Honolulu Internacional en Hawái.

Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas.

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta en Georgia.

Aeropuerto Internacional Logan de Boston en Massachusetts.

Ronald Reagan Washington National en Virginia.

Condado de Wayne, área metropolitana de Detroit, en Michigan.

Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey.

Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood en Florida.

Houston Hobby en Texas.

Aeropuerto Internacional Washington Dulles en Virginia.

George Bush, Aeropuerto Intercontinental de Houston, Texas.

Aeropuerto Internacional de Indianápolis en Indiana.

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York.

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en California.

Aeropuerto LaGuardia en Nueva York.

Aeropuerto Internacional de Orlando en Florida.

Aeropuerto Internacional Midway de Chicago en Illinois.

Aeropuerto Internacional de Miami en Florida.

Aeropuerto Internacional de San Francisco en California.

La razón por la que se reducen los vueltos en Estados Unidos

Es importante conocer que la Administración Federal de Aviación (FAA) tomó la decisión de reducir el número de vuelos tras una grave escasez de personal. Esta situación se agrandó frente a la falta de asistencia de varios controladores aéreos, quienes no se han presentado a sus labores a causa de los retrasos en sus salarios, resultado del prolongado cierre gubernamental en EE. UU.

Durante este cierre, los aeropuertos vienen experimentando un aumento significativo en las cancelaciones y retrasos. Por ello, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, señaló la importancia de priorizar la seguridad operativa en este contexto. "No vamos a esperar a que surja un problema para actuar. Las presiones de personal son reales y no pueden ser ignoradas", sentenció.