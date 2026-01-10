¡LAMENTABLE! Actor de High School Musical es DETENIDO por graves cargos legales en Texas

El exactor estadounidense Matt Prokop, conocido por su papel en High School Musical 3: la graduación y otras producciones de Disney Channel, fue arrestado en Texas por presunta posesión de pornografía infantil y resistencia al arresto, informó el portal TMZ. La detención se produjo la víspera de Navidad y ha generado un fuerte impacto en la industria del entretenimiento juvenil.

El arresto también estaría vinculado con una presunta violación de las condiciones de su fianza derivadas de cargos anteriores presentados en 2024. Las autoridades aún no han esclarecido los detalles sobre cómo Prokop habría incumplido dichas disposiciones legales.

Antecedentes judiciales de Matt Prokop

Este no es el primer episodio legal que involucra al actor. En mayo de 2024, Prokop fue arrestado en su ciudad natal, Victoria, Texas, por agresión familiar agravada y resistencia al arresto, tras un presunto incidente de violencia con su pareja.

Matt Prokop, exactor de High School Musical, enfrenta graves cargos legales en Texas.

Su historial legal incluye denuncias de la actriz Sarah Hyland, su exnovia y protagonista de Modern Family, quien obtuvo una orden de alejamiento por presunto abuso verbal y físico. Un juez le impuso a Prokop la obligación de mantenerse alejado de Hyland durante tres años.

Carrera artística y proyecciones

Matt Prokop nació el 29 de julio de 1990 en Victoria, Texas, y comenzó su carrera artística desde muy joven. Participó en series como Hannah Montana y The Office, y ganó notoriedad con su papel de Jimmie Zara en High School Musical 3: la graduación y como protagonista de la película de Disney Channel Geek Charming, junto a Sarah Hyland.

Además, participó en otros proyectos televisivos y cinematográficos como An Angel Named Billy, Green Flash, Medium, Furry Vengeance, Good Luck Charlie, Struck By Lightning y episodios de Modern Family. El nuevo arresto ha puesto nuevamente en la mira su historial legal y generado debate sobre la conducta de figuras públicas.