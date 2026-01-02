¡Aviso importante! Desde el 1 de enero de 2026, Texas, de EE. UU., ha decidido implementar un nuevo sistema fiscal que altera la manera en que se evalúan las propiedades situadas en la frontera con México. Esta iniciativa se lleva a cabo tras la aprobación de la Proposición 17 y su respectiva ley de implementación, la HB 247, las cuales recibieron el apoyo de los votantes en las elecciones de noviembre de 2025.

Nueva ley de Texas: esto pasará con los dueños de casas en la frontera con México

En las últimas elecciones estatales del 4 de noviembre de 2025, los votantes de Texas aprobaron una enmienda constitucional que modifica el sistema de impuestos a la propiedad en la zona fronteriza con México.

Conoce en esta nota más sobre la nueva ley de Texas.

Esta nueva legislación establece como punto clave la implementación de una exención fiscal particular. A partir de 2026, los propietarios que cumplan con los requisitos no estarán obligados a abonar impuestos por el incremento del valor de sus terrenos, siempre que este aumento sea resultado directo de la construcción o instalación de infraestructura destinada a la seguridad fronteriza.

Cabe precisar que, en la práctica, la valoración del inmueble se desglosa en dos partes: el valor base de la propiedad y el valor adicional generado por la instalación de muros, cercas, carreteras de patrullaje, zanjas y otros elementos relacionados con el control fronterizo. Este último aspecto queda exento del cálculo impositivo.

Asimismo, la normativa especifíca que la exención no elimina el impuesto sobre el total de la propiedad, sino que se aplica únicamente al aumento de valor que se puede atribuir a estas mejoras específicas en materia de seguridad.

Cambios con la implementación del HB 247

Ahora, con la implementación de la HB 247, la cual entró en vigencia el 1° de enero de 2026, el Estado de Texas ha decidido establecer directrices sobre qué porción del valor de una propiedad puede ser excluida del impuesto ad valorem, siempre que el aumento esté relacionado con obras de seguridad promovidas por autoridades locales o federales.

¿Cuáles son las propiedades que aplican la exención del impuesto?

Vale añadir que la exención del impuesto en Texas se aplica de manera específica a propiedades situadas en 14 condados que colindan directamente con México. En tanto, esta medida no tiene un alcance general, lo que significa que solo los inmuebles ubicados en estas áreas pueden beneficiarse de la exención.

Los condados que cumplen con este criterio son los siguientes: El Paso, Hudspeth, Jeff Davis, Presidio, Brewster, Terrell, Val Verde, Kinney, Maverick, Webb, Zapata, Starr, Hidalgo y Cameron. Esta regulación busca fomentar el desarrollo en regiones fronterizas, reconociendo su particular situación geográfica y económica.