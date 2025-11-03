0
EN DIRECTO
Bolívar vs Universitario de Vinto por la Liga Boliviana
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

ALERTA inmigrantes: si NO traes ESTOS PAPELES el ICE podría DEPORTARTE en el acto

Redadas del ICE aumentan en todo Estados Unidos. Migrantes deben portar nuevos documentos y conocer sus derechos para evitar una deportación inmediata.

Dara Rojas
ICE intensifica redadas: documentos en regla pueden salvarte
ICE intensifica redadas: documentos en regla pueden salvarte | Fuente: EFE
COMPARTIR

Las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) están aumentando en diversas ciudades del país, especialmente en Florida, donde se han reportado detenciones más agresivas en las últimas semanas. La recomendación principal para los inmigrantes es estar preparados con la documentación correcta y conocer cuáles son sus derechos al ser detenidos.

Cheques y giros quedan fuera: USCIS exige pagos digitales

PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: estas son las NUEVAS tarifas y pagos OBLIGATORIOS para renovar permisos o podrías quedar sin estatus

Abogados migratorios advierten que tener los papeles indicados a la mano puede marcar la diferencia entre continuar con tu vida en libertad o ser enviado a un proceso de deportación acelerada.

ICE

Estar preparado puede evitar una deportación injusta.

Documentos que ICE puede exigir durante una detención

Aunque las leyes federales establecen que no estás obligado a demostrar estatus migratorio sin una orden judicial, se recomienda portar identificación válida y cualquier prueba que acredite tu presencia legal en el país. Estos documentos pueden ayudar:

  • Green Card o residencia permanente
  • Permisos de trabajo o visas estudiantiles vigentes
  • Comprobantes oficiales de asilo aprobado o en trámite
  • Documento de TPS, si aplica tu caso

Estos papeles facilitan comprobar que tu caso está dentro del sistema y no puedes ser expulsado de inmediato.

Si tu caso está pendiente: estos documentos son clave

Las personas que ya están en proceso migratorio deben cargar:

  • Copia de solicitud de asilo en revisión
  • Comprobantes de apelaciones activas
  • Citaciones o documentos emitidos por la Corte de Inmigración

Esto prueba que tu situación está siendo evaluada y te protege de una deportación express.

Tus derechos durante una redada del ICE

Organizaciones de defensa recuerdan que todos los inmigrantes tienen derechos, sin importar su estatus:

  • Derecho a guardar silencio
  • Derecho a hablar con un abogado antes de responder
  • Derecho a pedir identificaciones oficiales a los agentes
  • No estás obligado a firmar nada sin asesoría legal

Si el operativo ocurre en tu hogar o trabajo, NO abras la puerta a menos que muestren una orden judicial firmada por un juez. Además, evita entregar documentos como pasaportes que puedan revelar tu país de origen.

Consejos rápidos si te enfrentas a ICE

Ten siempre un plan familiar: identifica a quién llamar, dónde están tus documentos y memoriza el teléfono de un abogado. También es útil tener una tarjeta de derechos para mostrarla en caso de nervios o presión durante un operativo.

Expertos recomiendan que todos los migrantes mantengan copias digitales y físicas de sus documentos migratorios, ya que en una detención es común la pérdida de papeles importantes. También es vital evitar mostrar información que no sea estrictamente necesaria, para no brindar datos que puedan ser usados en tu contra.

A medida que el ICE intensifica sus operativos, la prevención y la educación legal se han convertido en herramientas esenciales para las comunidades inmigrantes. Permanecer informado podría ser tu mejor protección en un momento de riesgo.

Lo más visto

  1. ALERTA con la buena noticia sobre los beneficios SNAP: jueces aclaran a Trump que debe brindar la ayuda alimentaria ESTA SEMANA

  2. ALERTA con los beneficios SNAP: a partir de HOY, este estado de EE. UU. entregará cupones a este primer grupo de personas

  3. ALERTA para inmigrantes en EE. UU: SUSPENDEN renovaciones automáticas de permisos de trabajo temporales

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano