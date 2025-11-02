ALERTA inmigrantes: estas son las NUEVAS tarifas y pagos OBLIGATORIOS para renovar permisos o podrías quedar sin estatus

A partir del 28 de octubre, entra en vigor una nueva normativa que transforma la manera en que los inmigrantes y solicitantes realizan pagos ante el gobierno de EE. UU. La Executive Order 14247, firmada por el expresidente Donald Trump y titulada "Modernizando pagos hacia y desde cuentas bancarias estadounidenses", establece que los trámites del USCIS ya no podrán abonarse con cheques ni giros tradicionales.

Adaptarse a pagos electrónicos ahora es obligatorio para trámites migratorios.

Según el portavoz del USCIS, Matthew Tragesser, más del 90 % de los pagos anteriores se realizaban con métodos físicos, lo que provocaba retrasos y aumentaba los riesgos de fraude o extravío. Para solucionar esto, la agencia habilitará dos vías electrónicas:

Pago con tarjeta de crédito o débito usando el formulario G-1450 .

usando el formulario . Transferencia bancaria electrónica (ACH) mediante el formulario G-1650.

Este cambio forma parte de la política federal de modernización financiera, que busca mayor rapidez, seguridad y eficiencia en los procesos.

Ahora, quienes tramiten visas, permisos de trabajo u otros procedimientos ante el USCIS deberán contar con acceso a estos métodos digitales. No adaptarse podría significar la imposibilidad de completar sus solicitudes. Para millones de inmigrantes, este es un paso obligatorio hacia la digitalización de los pagos gubernamentales, dejando atrás los cheques y giros como formas válidas de pago.

Consejos clave para adaptarte a los pagos electrónicos del USCIS

Verifica tu tarjeta o cuenta bancaria: Asegúrate de que tu tarjeta de crédito, débito o cuenta ACH esté activa y tenga fondos suficientes antes de iniciar cualquier trámite.

Asegúrate de que tu tarjeta de crédito, débito o cuenta ACH esté activa y tenga fondos suficientes antes de iniciar cualquier trámite. Usa los formularios correctos:

G-1450 para pagos con tarjeta.

para pagos con tarjeta. G-1650 para transferencias electrónicas (ACH).

para transferencias electrónicas (ACH). Confirma los datos antes de enviar: Revisa cuidadosamente número de tarjeta, fecha de vencimiento y datos de tu cuenta bancaria para evitar errores y rechazos de pago.

Revisa cuidadosamente número de tarjeta, fecha de vencimiento y datos de tu cuenta bancaria para evitar errores y rechazos de pago. Guarda comprobantes de pago: Siempre imprime o descarga el recibo electrónico; es tu respaldo ante cualquier inconveniente con el USCIS.

Siempre imprime o descarga el recibo electrónico; es tu respaldo ante cualquier inconveniente con el USCIS. Evita métodos antiguos: Cheques y giros ya no son aceptados; depender de ellos puede retrasar o impedir tu trámite.

Cheques y giros ya no son aceptados; depender de ellos puede retrasar o impedir tu trámite. Consulta la página oficial del USCIS: Mantente actualizado sobre posibles cambios, requisitos y nuevas formas de pago autorizadas.

Este cambio marca un antes y un después para los procesos migratorios en EE. UU. La digitalización de los pagos busca mayor seguridad y eficiencia, pero exige que los solicitantes se adapten rápidamente. Mantenerse informado y seguir estas recomendaciones es clave para evitar retrasos o complicaciones en tus trámites.